Ninel Conde confunde a Miss Venezuela y dice que “tiene sangre tabasqueña”; le recuerdan lo del “surimi”

Tras subirse a la ola del certamen, la cantante pensó que le preguntaban por la Miss México, Fátima Bosch.

November 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ninel Conde pensó que le preguntaban por la Miss México, Fátima Bosch.

“La sangre tabasqueña no se puede ocultar, te hace decir las cosas como son y sin importar a quién ni a qué”.

‘El Bombón Asesino’ se equivocó. Durante una transmisión en vivo donde respondía preguntas de sus seguidores, Ninel confundió a la Miss México con la Miss Venezuela.

El video de Conde desató una ola de comentarios y burlas, pues al subirse para dar su opinión al tema del momento, sobre el certamen de belleza que se realiza en Tailandia, confundió a Fátima Bosch con Stephany Abasali.

Fátima Bosch, Miss México 2025, fue insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, durante el certamen en Tailandia. El organizador pidió retirarla del lugar. Bosch respondió: “Nadie podrá callar mi voz”. #Latinus #InformaciónParaTi

En el live de la también actriz, todo marchaba con normalidad, sin embargo, un comentario desató la confusión tras asegurar que la concursante venezolana tiene raíces mexicanas.

A Ninel le preguntaron su opinión sobre la Miss Venezuela, a lo que respondió: “¿Qué opino? Que es una fregona, que es una mujer que tiene carácter, tiene sangre tabasqueña; la sangre tabasqueña no se puede ocultar, te hace decir las cosas como son y sin importar a quién ni a qué”, expresó.

Ninel conde confunde a Venezuela con Tabasco #ninelconde #tabasco #missvenezuela #missuniverse #missuniverso

Y añadió que también es una mujer con una misión: “Es una mujer que tiene propósito, eso es algo bien bonito en ella. Siempre lo dice: quiere utilizar esa corona con un propósito, y cuando tienes un propósito en la vida, logras tus objetivos”, dijo ‘El Bombón Asesino’ pensando que hablaba de Fátima Bosch.

De inmediato, internautas hicieron notorio el error de Ninel y recordaron el momento en el que habría confundido la palabra “tsunami” con “surimi”, una anécdota que ella se ha cansado de desmentir.

Cabe recordar que Ninel también habría lamentado la muerte de “Obama” Bin Laden, en lugar de “Osama”, hace 14 años.

Algunos usuarios señalaron la confusión con humor, mientras que otros destacaron la naturalidad con la que Ninel continuó su respuesta sin notar el malentendido.

