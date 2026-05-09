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Telenovelas

Mamás de telenovela que no necesitaron de un hombre para criar a sus hijos: de Erika Buenfil a Ninel Conde

Con motivo del 10 de mayo recordamos personajes que fueron madres autónomas

Mayo 09, 2026 • 
Alejandro Flores
mamas autonomas telenovelas.jpg

Personajes adelantados a su tiempo

Televisa

"¿Cómo pudiste manchar así el nombre de nuestra familia?, le reclama Paola a Marisela, su hermana.

¿Mancharlo cómo? Teniendo un hijo sin haberse casado. Es decir, atreviéndose a ser madre soltera.
La crianza de los hijos son temas recurrentes en los melodramas mexicanos y dentro de esta trama suele ser especialmente dramático cuando la madre tiene que hacerlo sola, sin haberse casado.
La sociedad ha evolucionado de manera vertiginosa en las dos décadas recientes y para ejemplificarlo basta mencionar que hoy ya no se les llama “madres solteras” (como si el hecho de no estar casadas fuera importante en su condiciones de mamás) sino que ahora son “madres autónomas”.
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Lo cierto es que las telenovelas siempre han tenido madres autónomas que han sido ejemplo de resiliencia y valentía.
Con el 10 de mayo cerca, recordamos a algunos de estos personajes.

“Por ella soy Eva": Lucero es una madre que parece princesa de Disney

“Es un personaje en el que me veo reflejada”, ha dicho Lucero cuando habla de Helena, su personaje de “Por ella soy Eva”.
Se trata de la protagonista de esta historia en la que se enfrenta al malvado pero enamoradizo de Juan Carlos, intepretado por Jaime Camil.
Helena tiene, por encima de cualquier cosa, una prioridad: su hijo.
Así describe Lucero a su personaje:

“Una mujer totalmente independiente, es como una princesa de Disney pero que no necesita de una figura masculina para salir adelante”.

Y de la relación con su hijo, Lucero dice de Helena:

“Es una madre maravillosa: tiene un hijo, un niño con el que habla mucho... es una mamá espectacular, es una mamá moderna pero ala vez con muchos valores”.
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Alejandro Flores

“Rebelde": Ninel Conde es una madre incondicional

“Ella es el motor de mi vida. Por ella trabajo muy duro para que nada le falte”, dice Alma Rey cuando se presenta.
Alma fue el personaje de Ninel Conde en “Rebelde” y se refiere a su hija Roberta Pardo, interpretada por Dulce María.
Su relación no es precisamente idílica sino complicada y llena de reclamos.

En algunos momentos de la telenovela, por ejemplo, se hace evidente que Roberta es mucho más madura que Alma Rey y tiene mucha más conciencia y empatía para ayudar a los demás.

“Amor en silencio": Erika Buenfil fue una madre en secreto

Marisela es el prototipo del drama de los 80: quedó embarazada del hombre que ama pero no se atrevió a decírselo por lo que decide tener al bebé en secreto. Pero su padre la descubre y la obliga a mentir para que en cuanto nazca, la niña aparezca como si fuera adoptada.

Muchos años después, Marisela reúne el valor para decirle a esa niña que ella es su verdadera madre... pero entonces sucede una tragedia y Marisela muere a manos de Mercedes, su cuñada malvada.

telenovela Erika Buenfil Ninel Conde
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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