Lanzan paquete estético “Bombón Asesino” inspirado en Ninel Conde

Un centro de belleza en la CDMX promete el “look Bombón Asesino” de Ninel Conde con Botox y ADN de salmón por 6,999 pesos.

Lo que pretendía ser un guiño a su estilo se transformó en una controversia sobre ética y derechos de imagen.

Mientras Ninel Conde sigue dando de qué hablar en La Casa de los Famosos México (para bien o para mal), un centro estético en la Ciudad de México capturó atención e incomodó al público al lanzar un paquete llamado “Bombón Asesino”.

La oferta promete un rostro rejuvenecido, definido y de alto impacto por 6,999 pesos, combinando tratamientos como Botox Full Face, relleno de labios y ADN de salmón. Sin embargo, el uso del apodo de la actriz sin su autorización generó polémica inmediata.

En redes, no faltaron las críticas: algunos usuarios calificaron el paquete como una estrategia publicitaria ofensiva, ya que aprovecha la imagen de Ninel sin su consentimiento. A la vez, muchos otros lo vieron como un guiño atrevido y oportuno para quienes admiran sus transformaciones estéticas.

El médico detrás del servicio es Javier Aztegui Galindo. Algunos lo confundieron con Javi Derma, quien por cierto fue mencionado por la propia Ninel dentro de la casa. Sin embargo, este paquete nada tiene que ver con él.

La oferta es técnicamente atractiva para fans y seguidores, pero abrió el debate sobre la ética en el uso de nombres o frases asociadas a celebridades en campañas de marketing.