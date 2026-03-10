¡Sigue el pleito! Faisy reacciona a las INDIRECTAS de Mariana Echeverría: “¿Qué está haciendo ahorita?”

“Ella dejó muy claro que no quiere volver a trabajar conmigo, y yo no buscaría colaborar con ella”.

La lluvia de indirectas entre Faisy y Mariana Echeverría parece no tener fin y en una nueva entrega los presentadores se mandaron decir nuevas verdades. Recientemente, el líder de ‘La familia disfuncional’ lanzó con ironía fuertes adjetivos contra la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Faisy reaccionó a las palabras de su examiga e incluso agradeció que siga hablando de él, ya que eso mantiene su nombre en la conversación pública.

“Si se refiere a mí, le agradezco. A mí me gusta que me pregunten. Le doy las gracias por mantenerme vigente, por hacer que la prensa siga interesada en mí. Amo pasar en las alfombras rojas y que me pregunten por algo. Sería horrible que no fuera así. Me la pasaría llorando semanas y semanas”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: ¡Rompió el silencio! Faisy contó su versión de la pelea que tuvo con Mariana Echeverría antes de LCDLFM

Cabe recordar que los conductores trabajaron juntos en diversos proyectos televisivos, entre ellos ‘Faisy Night’, sin embargo, su relación terminó mal. La distancia se volvió más certera tras la participación de Mariana en ‘La Casa de los Famosos México 2’, en 2024, donde levantó ámpulas por sus comentarios y acciones con otros integrantes.

Sobre la posibilidad de volver a coincidir laboralmente, Faisy fue contundente: “El problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría no es nada más conmigo, ella lo dijo... vieron cómo ella se refería a otras personas del elenco (en ‘La Casa de los Famosos México’). Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”.

¿Qué dijo Mariana sobre Faisy?

En su cuenta de X, Echeverría habría escrito que a ‘un conductor’ sólo le preguntan por ella a pesar de tener muchos años de trayectoria. En el mismo mensaje expresó que aquella persona era un “colgado”, “mentiroso” y “traicionero”.

Ante los señalamientos, el presentador expresó con sorpresa: “¡Ah, cabr*n!, ¡wow! Ese sí no sé si sea para mí, pero yo no me pongo el saco. ¿Por qué, colgado de qué? Y mentiroso y traicionero, no sé. Le deseo lo mejor. ¿Qué está haciendo ahorita?”.

Pese al intercambio de comentarios, Faisy le dijo al público que no ataque a su excompañera.

“No la odien. Acuérdense de sus chistes, de los momentos bonitos que les regaló, de lo difícil que ha de ser para una persona perder un bebé. Celebremos que tuvo otro. Su esposo, Óscar Jiménez, es el portero de mi equipo favorito, León. Yo les deseo lo más bonito”, expresó.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Es peor que Mariana Echeverría? Faisy reveló quién es el habitante de LCDLFM con el que no le gustaría trabajar

Esos fueron sus dichos, sin dejar de lado que no volvería a involucrarse en un mismo proyecto con ella. “Ella dejó muy claro que no quiere volver a trabajar conmigo, y yo no buscaría colaborar con ella, por el simple hecho de darle gusto a su petición”, concluyó.

