Suscríbete
Famosos

¡Sigue el pleito! Faisy reacciona a las INDIRECTAS de Mariana Echeverría: “¿Qué está haciendo ahorita?”

La conductora quedó fuera de ‘Me caigo de risa’ tras su expulsiones ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Marzo 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mariana-Echeverría-Faisy.jpg

Mariana Echeverría lanzó indirectas contra Faisy, y él contestó.

Instagram

“Ella dejó muy claro que no quiere volver a trabajar conmigo, y yo no buscaría colaborar con ella”.

La lluvia de indirectas entre Faisy y Mariana Echeverría parece no tener fin y en una nueva entrega los presentadores se mandaron decir nuevas verdades. Recientemente, el líder de ‘La familia disfuncional’ lanzó con ironía fuertes adjetivos contra la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México 2’.

Faisy reaccionó a las palabras de su examiga e incluso agradeció que siga hablando de él, ya que eso mantiene su nombre en la conversación pública.

“Si se refiere a mí, le agradezco. A mí me gusta que me pregunten. Le doy las gracias por mantenerme vigente, por hacer que la prensa siga interesada en mí. Amo pasar en las alfombras rojas y que me pregunten por algo. Sería horrible que no fuera así. Me la pasaría llorando semanas y semanas”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: ¡Rompió el silencio! Faisy contó su versión de la pelea que tuvo con Mariana Echeverría antes de LCDLFM

Cabe recordar que los conductores trabajaron juntos en diversos proyectos televisivos, entre ellos ‘Faisy Night’, sin embargo, su relación terminó mal. La distancia se volvió más certera tras la participación de Mariana en ‘La Casa de los Famosos México 2’, en 2024, donde levantó ámpulas por sus comentarios y acciones con otros integrantes.

Sobre la posibilidad de volver a coincidir laboralmente, Faisy fue contundente: “El problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría no es nada más conmigo, ella lo dijo... vieron cómo ella se refería a otras personas del elenco (en ‘La Casa de los Famosos México’). Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
El reality show va en su tercera semana pero las confusiones entre los habitantes son constantes
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
laura zapata oriana.jpg
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Qué dijo Mariana sobre Faisy?

En su cuenta de X, Echeverría habría escrito que a ‘un conductor’ sólo le preguntan por ella a pesar de tener muchos años de trayectoria. En el mismo mensaje expresó que aquella persona era un “colgado”, “mentiroso” y “traicionero”.

Ante los señalamientos, el presentador expresó con sorpresa: “¡Ah, cabr*n!, ¡wow! Ese sí no sé si sea para mí, pero yo no me pongo el saco. ¿Por qué, colgado de qué? Y mentiroso y traicionero, no sé. Le deseo lo mejor. ¿Qué está haciendo ahorita?”.

Pese al intercambio de comentarios, Faisy le dijo al público que no ataque a su excompañera.

“No la odien. Acuérdense de sus chistes, de los momentos bonitos que les regaló, de lo difícil que ha de ser para una persona perder un bebé. Celebremos que tuvo otro. Su esposo, Óscar Jiménez, es el portero de mi equipo favorito, León. Yo les deseo lo más bonito”, expresó.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Es peor que Mariana Echeverría? Faisy reveló quién es el habitante de LCDLFM con el que no le gustaría trabajar

Esos fueron sus dichos, sin dejar de lado que no volvería a involucrarse en un mismo proyecto con ella. “Ella dejó muy claro que no quiere volver a trabajar conmigo, y yo no buscaría colaborar con ella, por el simple hecho de darle gusto a su petición”, concluyó.

Faisy Mariana Echeverría Me Caigo de Risa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sasha-Sokol-De-Llano.jpg
Famosos
Sasha Sökol EDUCA al responder ‘duda genuina': "¿Sus padres callaron por conveniencia ante abuso de Luis de Llano?”
Marzo 09, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Luis Miguel / Aracely Arámbula. Fotos: Getty Images
Famosos
El ROSTRO del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula es mostrado por primera vez en una exclusiva de “Ventaneando”
Marzo 09, 2026
 · 
TVyNovelas
José-Eduardo-Derbez-fraude.jpg
Famosos
José Eduardo Derbez fue víctima de FRAUDE: “Voy a ponerte un negocio de máquinas de juguetes”
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara-El-Capi.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara dice que ODIA a ‘El Capi’ Pérez: “Se metió donde no debía”
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alma-Cero-Shiky.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia a Alma Cero; como a ’Shiky’ una COMPLICACIÓN dental puso en riesgo su vida
Esto se sabe sobre la salud de la actriz.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pistachón-Zig-Zag.jpg
Famosos
Actor que personificó a ‘Pistachón Zig-Zag’ ya había dicho que Carmen Salinas pertenecía a una SECTA SATÁNICA
Reviven polémicas declaraciones de Pedro Romero luego de los señalamientos a la fallecida actriz.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rihanna-casa.jpg
Hollywood
TIROTEO en la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: una sospechosa fue arrestada
La mujer abrió fuego en diez ocasiones contra la casa de la intérprete y luego trató de escapar, pero fue detenida.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kiss-Cam.jpg
Viral
¡Otros INFIELES en la ‘Kiss Cam’! Captan a pareja que se esconde en el partido San Luis vs. Querétaro
Se replicó una escena similar a la mundialmente conocida en un concierto de Coldplay.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez