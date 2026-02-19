Suscríbete
Famosos

Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”

La actriz y la influencer chocaron y estuvieron de acuerdo en que ya no se van a volver a hablar

Febrero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
laura zapata oriana.jpg

Oriana y Zapata, frente a frente

Instagram Telemundo

“A lo mejor tú no me conoces”, le espetó Laura Zapata a Oriana Marzoli.

Apenas en el segundo día del reality show “La Casa de los Famosos 6", que se transmite en Estados Unidos, se dio la primera pelea: la actriz mexicana contra la influencer venezolana.
Su nacionalidad, de hecho, influyó en el pleito, en el que salieron a relucir diferencias de cultura popular y que desembocó en un comentario lapidario por parte de Oriana.

“Yo no te conozco y yo no sé cómo son tus telenovelas”.

¿Por qué se pelearon Laura Zapata y Oriana Marzoli?

Laura Zapata es, efectivamente, una figura legendaria del melodrama mexicano, en el que hizo algunas de las villanas más recordadas y populares desde la década de los 80 hasta los primeros años del siglo XXI. Fue, por ejemplo, la Dulcina de “Rosa Salvaje” que le hacía la vida imposible a Verónica Castro; y también la Malvina que odiaba a María Mercedes.

Pero Oriana asegura que ninguna de esas historias le han llegado ni siquiera como referencias.

“No te conozco y me dijiste zorra y me dijiste escuincla”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

La actriz reaccionó primero con mesura pero ironía:

“Mucho gusto, yo soy Laura Zapata a tus órdenes; yo soy la villana de las telenovelas de México”.

TE RECOMENDAMOS: Tiby Camacho tiene un plan para eliminar a Lorenzo Méndez; no olvida que le dijeron “ratera”
Y justificó sus insultos al decir que son expresiones que tiene integradas a su personalidad desde que interpretó a las villas de sus melodramas.
“N’ombre, yo en mis telenovelas digo: ´maldita billetera, maldita gata’”.

Ahí fue cuando Oriana explotó y le dijo que ella podría responder de la misma manera. Laura Zapata decidió entonces cortar la conversación para siempre con ella.

“Si tú no me conoces, entonces no tengo ningún trato contigo, no me vuelvo a dirigir contigo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lupita TikTok exhibe a Momo Guzmán tras ponerse la botarga de Burrita Burrona en video de Turbulence
Oriana se alejó mientras decía: “fenomenal”

La casa de los famosos Laura Zapata
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marichelo.jpg
Famosos
Nieto de Lupita D’Alessio termina en el hospital por una mordida de tiburón
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
elamante-infiel---.jpg
Famosos
Alexis Ayala actúa y dirige “El amante infiel”, y reflexiona: “Tu pareja debe ser tu lugar seguro, no tu zona de guerra”
Febrero 18, 2026
 · 
Nayib Canaán
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
EMBARGAN a Alicia Villarreal y se llevan desde juguetes hasta coches; abogado dice que hubo irregularidades
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marysol-Sosa-José-José.jpg
Famosos
Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman-Talina.jpg
Famosos
Shanik Berman revela que Talina Fernández SE ALEGRÓ por la muerte de su hijo Daniel y después murió Mariana
La comunicadora contó una anécdota donde ‘La Dama del Buen Decir’ emitió duros juicios en su contra.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ludwika-Paleta.jpg
Famosos
Ludwika Paleta habló por primera vez de su FAMILIA POLÍTICA, los Salinas: “Me gusta estar con gente justa”
La actriz siempre se ha mostrado parca al referirse a los Salinas.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Enrique Guzmán atribuye SOBRIEDAD de Alejandra a Silvia Pinal: “Desde que murió su mamá se llenó de fuerza”
El padre de la cantante asegura que ‘La Reina de Corazones’ está en un muy buen momento.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mirada-de-mujer.jpg
Telenovelas
Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años
‘Andrés’ y ‘Paulina’ desafiaron la edad y el que ella era la mejor amiga de su mamá.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez