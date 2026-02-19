Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”

“A lo mejor tú no me conoces”, le espetó Laura Zapata a Oriana Marzoli.

Apenas en el segundo día del reality show “La Casa de los Famosos 6", que se transmite en Estados Unidos, se dio la primera pelea: la actriz mexicana contra la influencer venezolana.

Su nacionalidad, de hecho, influyó en el pleito, en el que salieron a relucir diferencias de cultura popular y que desembocó en un comentario lapidario por parte de Oriana.

“Yo no te conozco y yo no sé cómo son tus telenovelas”.

¿Por qué se pelearon Laura Zapata y Oriana Marzoli?

Laura Zapata es, efectivamente, una figura legendaria del melodrama mexicano, en el que hizo algunas de las villanas más recordadas y populares desde la década de los 80 hasta los primeros años del siglo XXI. Fue, por ejemplo, la Dulcina de “Rosa Salvaje” que le hacía la vida imposible a Verónica Castro; y también la Malvina que odiaba a María Mercedes.

Pero Oriana asegura que ninguna de esas historias le han llegado ni siquiera como referencias.

“No te conozco y me dijiste zorra y me dijiste escuincla”.

La actriz reaccionó primero con mesura pero ironía:

“Mucho gusto, yo soy Laura Zapata a tus órdenes; yo soy la villana de las telenovelas de México”.

Y justificó sus insultos al decir que son expresiones que tiene integradas a su personalidad desde que interpretó a las villas de sus melodramas.

“N’ombre, yo en mis telenovelas digo: ´maldita billetera, maldita gata’”.

Ahí fue cuando Oriana explotó y le dijo que ella podría responder de la misma manera. Laura Zapata decidió entonces cortar la conversación para siempre con ella.

“Si tú no me conoces, entonces no tengo ningún trato contigo, no me vuelvo a dirigir contigo”.

Oriana se alejó mientras decía: “fenomenal”

