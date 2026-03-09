Suscríbete
Famosos

José Eduardo Derbez fue víctima de FRAUDE: “Voy a ponerte un negocio de máquinas de juguetes”

El hijo de Eugenio expuso en ‘Miembros al Aire’ que lo estafó un supuesto amigo de la familia.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
José Eduardo Derbez fue víctima de fraude.

“Yo supongo que de las trescientas máquinas que pusimos, ¿no habrá unos dos mil quinientos, tres mil pesitos pa’ la gas?’”.

Como ya es costumbre, durante la emisión de ‘Miembros al Aire’, los conductores revelan secretos, cuentan anécdotas o experiencias difíciles de sus vidas. Paul Stanley, Jean Duverger, Mau Nieto y Facundo escucharon atentos como una aparente vivencia se convirtió en una denuncia pública.

José Eduardo Derbez relató que en una ocasión le escribió un individuo que alegó ser “súper cuate de un familiar tuyo”. Lo invitó a comer y a platicar de negocios.

El hijo de Eugenio aceptó la invitación tras confirmar que su pariente sí conocía al hombre que lo quería de socio. Ya en la charla, José Eduardo admite que le llegó a decir “no te estoy entendiendo muy bien”. A lo que él le respondió ’es muy sencillo tú métele cinco millones’”.

Y añadió que el amigo de la familia le insistía: “Por eso, es que no tienes que entender, tú me depositas mañana los cinco y yo me encargo de todo”.

LEE MÁS: Raúl Araiza cayó en un negocio piramidal y perdió su dinero: “me llevé al baile a dos cuates y a mi papá”

En medio de la conversación, Derbez explicó que salió el tema “de que yo había comprado una máquina, de esas de garrita de juguetes”, a lo que inmediatamente el supuesto socio le dijo: “Voy a ponerte un negocio de máquinas”.

Al abundar más sobre el negocio de las máquinas de juguetes, José Eduardo dijo que bajó la tarifa y ahora sólo le pedía: ’dame trescientos’”. Entre las copas “me hizo un ‘coco wash’… y doy mi patrimonio completo ahí”.

Sin especificar el monto que “invirtió”, con el tiempo Derbez tuvo la inquietud sobre las ganancias del negocio que emprendieron, por lo que le cuestionó a su nuevo ‘socio’.

NO TE VAYAS SIN LEER: Raúl Araiza y ‘El Burro’ Van Rankin se metieron al mar borrachos y casi se ahogan… ¡pudo ser una tragedia!

“Yo supongo que de las trescientas máquinas que pusimos, ¿no habrá unos dos mil quinientos, tres mil pesitos pa’ la gas?’”, le cuestionó José Eduardo, a lo que el hombre le respondió: “No hermano, estás desconfiando, esto no funciona así y hay que tener paciencia”.

Y sin tener noticias positivas sobre su “negocio”, que todas luces ya sabía era víctima de fraude, “mi mujer me dijo un día ‘¿y si ya lo quemas?’, y le digo, ’sí, y ahorita es el momento’”, expresó Derbez entre sorpresa y aplausos de sus compañeros quienes no esperaban que se tratara de un caso presente.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
