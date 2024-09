¿Es peor que Mariana Echeverría? Faisy reveló quién es el habitante de LCDLFM con el que no le gustaría trabajar

Esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha estado plagada de momentos escandalosos y polémicas, protagonizadas especialmente por los concursantes que no han logrado generar la simpatía necesaria para que el público los apoye. Esto ha quedado demostrado en las conversaciones que surgen semana tras semana en torno al reality, tanto por parte de los fandoms como las personalidades del mundo del entretenimiento que se volvieron ya fanáticos declarados del programa, como lo es Faisy.

Así lo dejó ver desde hace un par de semanas, cuando finalmente se atrevió a hablar de lo que pasaba al interior del show, especialmente durante el tiempo que estuvo dentro Mariana Echeverría, de la que admitió, no apoyaba en absoluto su comportamiento. Sin embargo, aún con los aspectos que el comediante rechazó, parece ser que hay otro habitante que le parece genuinamente molesto y con el que no le gustaría coincidir en ningún tipo de proyecto en el futuro.

Faisy confiesa qué celebridad de La Casa de los Famosos México le cae mal

Durante una reciente conversación que sostuvo con Sabine Moussier en el ‘talk show’ del que es titular, Faisy abordó distintas controversias que se han presentado a lo largo de LCDLFM. Fue aquí, cuando coincidió con la actriz sobre que había una persona en específico que no lograban aceptar por ninguna razón

“Sian es el único que me c#g@ al 10%. A él sí no me gustaría ni invitarlo aquí, no me entusiasma ni siquiera saludarlo”, señaló el conductor, que se detuvo un momento y evitó seguir mencionando las cualidades del cubano que le parecían desagradables.

No sin antes dejar más que claro que, de ser posible, prefiere esquivar cualquier oportunidad de interactuar con Chiong, que cabe mencionar, se ganó el descontento del público por haberse unido al cuarto Tierra, así como por otras actitudes catalogadas como groseras y hasta agresivas.