Mariana Echeverría pone punto final a Faisy y confiesa: “No estoy en el chat de ‘Me caigo de risa’”

Ya casi se cumple un año tras su ingreso a “La casa de los famosos”, pero sigue la duda sobre si Mariana Echeverría volverá a “Me caigo de risa”.

La conductora, que se ha resguardado en casa tras las críticas que recibió por su paso en el reality show, habló al respecto y finalmente confirmó su pleito con Faisy, conductor del exitoso programa de canal 5 que nos divierte con la ‘familia disfuncional’.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Echeverría se sinceró con sus seguidores en una transmisión en vivo de la que restringió la sección de comentarios.

“Desde que salí de La casa de los famosos no me he parado en Televisa, o sea, lo primero que salí e hice fue esperar la semana ahí de prensa, que ustedes supieron que estuvo super ruda, y de ahí fue venirme para acá”, dijo Mariana desde León, Guanajuato, en referencia a los duros momentos que vivió en programas como "¡Cuéntamelo ya!”.

“Yo nunca fui con ningún directivo a decirle que si yo podía regresar a Me caigo de risa, como les dije, yo estoy viviendo mi proceso, he hablado con el productor”.

Mariana confirmó que la nueva temporada de “Me caigo de risa” empieza en septiembre... Pero ella NO estará.

“Yo ya no estoy en el chat de ‘Me caigo de risa’ y les voy a decir por qué, y ahí viene todo el meollo del asunto. Cuando me ofrecieron ‘La casa de los famosos’, yo había tenido muchos problemas en ‘Faisy Nights’ porque no me trataron bien, me sentí un poco humillada, me sentí fuera de... tuvimos discusión Faisy y yo, sí la tuvimos, yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo, tiempo después perdí al bebé, le echaron la culpa a él”.

Por cierto, recordó: “Realmente fueron 4 los abortos que yo pasé. Fueron muy complicados, pero todo llegó a dónde tenía que llegar”, dijo.

Mariana Echeverría lleva más de 16 años en la televisión Getty

Habló de la maternidad... Lejos de la TV

“Estoy en una etapa increíble de dar vida, estoy muy tranquila, todo mi embarazo ha sido bien, no ha sido de alto riesgo (…) estoy enfocada en mi hijo Luca 24/7 y estoy enfocada en mi embarazo, entonces ahorita no planeo, ni siquiera tengo el tiempo de ir y regresar, porque tampoco es tan fácil”.

Mariana comentó: “Estoy muy a gusto y me estoy tomando mi chance de descansar, de trabajo no, porque al final ser mamá es un trabajo superdesgastante y superfuerte... Trabajo tengo de sobra, afortunadamente tengo lo de los salones de belleza (…) tengo la boutique, tenemos casas en renta, entonces trabajo tengo, y mucho, gracias a Dios, solamente que no en televisión, que la extraño, por supuesto que la extraño, pero todo son etapas”.