Detienen sucesión testamentaria de la mamá de Aislinn Derbez… ¡por IRREGULARIDADES en reportes de su muerte!

“Tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa de la muerte”.

A punto de cumplirse cuatro meses de la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, esta mañana sorprendió la noticia de que se puso en pausa la sucesión testamentaria.

En el proceso, en el que están involucradas las hijas de la actriz de doblaje, Aislinn, Michelle y Chiara Aguilera, habría supuestas inconsistencias entre reportes y el acta de defunción.

La noticia fue revelada por la periodista Ana María Alvarado, quien detalló que el 9 de marzo, las hijas y el viudo de Gabriela, el locutor Jorge Alberto Aguilera -padre de Michelle y Chiara- acudieron a una notaría para la lectura del testamento, sin embargo, fueron notificados de que se detendría el proceso ante la solicitud de aclarar discrepancias.

“Hay inconsistencias y cosas que no todos están en la misma sintonía. Por eso hubo gente que faltó para poder hacer la sucesión testamentaria. La responsable y la tutora de la mamá es Aislinn Derbez. Entonces, no se pudo llevar a cabo porque tienen dudas sobre el día, el lugar de la muerte y la causa de la muerte”, indicó la presentadora en el programa ‘Sale el Sol’.

Alvarado expresó que, según su fuente, hay una persona que interpuso un recurso legal para detener el proceso. “Si no fue alguien de las personas que estaban citadas, pues es porque algo estará pasando, ¿no?”.

¿Dónde murió Gabriela Michel?

Medios de comunicación informaron que la actriz de doblaje falleció el 14 de noviembre de 2025 en su casa en el Estado de México, sin embargo, trascendió que Gabriela no murió en su hogar, sino en un asilo.

“Ahí estaba, que es Estado de México. Y no reportaron ahí la muerte, según me están diciendo. Entonces, debido a estas inconsistencias, están averiguando exactamente qué pasaría. Quien tendría que aclararlo es Aislinn, porque fue la que tomó el mando e hizo todos los trámites y es la que está haciendo todo. Pero está como muy sospechoso. Varios datos, según me dicen, que no les están cuadrando y que por eso podría retrasarse la sucesión”, concluyó la presentadora.

