Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!

Tres semanas no han sido suficientes para hacerse famosos.

Por lo menos así lo indica el hecho de que entre los habitantes de La Casa de los Famosos todavía hay nombres que no se saben, confunden o de plano olvidan.

Durante la nominación de la primera semana, el desconocimiento entre ellos fue tan evidente que tuvieron que salir del confesionario para preguntarle su nombre al habitante que querían nominar.

Sucedió con Oriana, con Laura Zapata y con Celine Santos, quienes quedaron en evidencia ante La Jefa.

La tercera nominación no fue diferente.

A pesar de que constantemente hay pleitos en la casa, los habitantes han perdido de vista algo básico: saberse el nombre de la persona a la que van a nominar.

El error de Celine Santos

Celine Santos volvió a sufrir con su memoria.

Al estar en el confesionario, le quiso dar dos puntos a Jessica... pero no hay ninguna Jessica en esta edición de La Casa de los Famosos que transmite Telemundo.

La Jefa le hizo ver su error y Celine quedó desconcertada pues estaba casi segura de que así se llamaba la habitante a la que quería nominar.

Pensó entonces que quizá era Julia... pero no estaba segura.

La Jefa le dijo: “Sal a preguntar su nombre”.

Celine recordó lo bochornoso que fue hacerlo la primera vez y entonces se negó a salir. Prefirió nominar a otros habitantes.

Los errores de Laura Zapata y El Divo en la nominación de La Casa de los Famosos

La confusión también se apoderó de El Divo, quien ha tenido fuertes enfrentamientos con Sergio Mayer.

A punto de tener contacto físico (lo cual está prohibido dentro de la Casa para evitar la violencia), El Divo tiene claro que quiere a Sergio fuera del reality... pero no tiene claro su apellido.

“Le doy tres puntos a Sergio Sendel”, dijo El Divo cuando estuvo en el confesionario.

En este caso, la Jefa no vio necesario corregirlo pues se entendió que quería nominar a Sergio Mayer.

Laura Zapata vivió un momento similar en su nominación ya que le dio 3 puntos a Sergio Mayer (lo dijo bien) y 2 puntos a “Julieta”... pero en realidad quiso decir Julia.

La Jefa le corrigió el nombre y Laura aceptó que sí, en efecto, quiso decir Julia.