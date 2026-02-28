Suscríbete
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo

Les advirtió que ya no permitirá contacto físico

Febrero 28, 2026 • 
Alejandro Flores
CASA DE LOS FAMOSOS.jpg

Las peleas se multiplican

LCDF Instagram

Todos los días, desde el día 1, ha habido por lo menos un plieto a gritos.

La Casa de los Famosos de Telemundo, que va en su sexta edición, se ha convertido en un espacio de insultos, insinuaciones y peleas entre casi todos los habitantes y eso no pasó desapercibido para La Jefa.
TE RECOMENDAMOS: Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños
Primero fue Oriana contra Laura Zapata, luego del Divo de Pacetas contras Kunno, más tarde Sergio Mayer contra el mismo Divo y esta semana cerró con Fabio encarando a Kenny hasta el punto de que casi se golpean.

“Son cosas que están muy lejos del espíritu que espero que reine en mi casa”, les advirtió La Jefa en una reunión que se hizo para que bajarán la ánimos de pleito.

La Jefa insistió, sobre todo, en que tienen que distinguir la línea entre discutir y agredirse.

“La intensidad no debe confundirse con agresividad y mucho menos jugar con el acercamiento físico... aunque sean fintas o amagos”.

En este caso, el Divo de Pacetas ha vivido dos episodios, uno con Kunno en el que los gritos hicieron que el influencer se levantara y lo encarara.
Para cerrar su mensaje, La Jefa les pidió madurez y profesionalismo.

“No se puede cruzar la línea del respeto con el que se deben dirigir entre ustedes”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
