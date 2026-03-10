Carlos Trejo Vs. Alfredo Adame en Ring Royale: El Cazafantasmas promete “exterminar” a su archienemigo

El Ring Royale 2026 está a solo días de encender la Arena Monterrey y, si algo ha quedado claro en las últimas semanas, es que el combate estelar tiene todos los ingredientes de una noche histórica: años de rivalidad pública, provocaciones mediáticas y una multitud lista para presenciar el desenlace.

El evento, programado para el 15 de marzo, logró algo que pocos espectáculos consiguen en su primera edición: localidades completamente agotadas. Miles de personas estarán presentes en la Arena Monterrey, recinto que tiene capacidad aproximada para más de 17 mil asistentes en eventos de este tipo, y que esa noche lucirá repleto para presenciar una cartelera donde el espectáculo y el boxeo se cruzan con la cultura digital.

El proyecto, impulsado por Poncho de Nigris, ha logrado transformar una idea polémica en un fenómeno mediático. Influencers, personalidades virales y figuras del entretenimiento compartirán cartelera en un evento que mezcla rivalidades reales con el lenguaje del espectáculo contemporáneo. Sin embargo, hay una pelea que domina todas las conversaciones. Durante años, la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame ha sido material constante para la televisión, los titulares y las redes sociales.

@tvynovelas Es inminente la pelea entre Carlos Trejo El Cazafantasmas vs. Alfredo Adame 🔥🥊 Se enfrentan el 15 de marzo en la Arena Monterrey, y #CarlosTrejo promete enviar al hospital a #AlfredoAdame 📹 Edson Vázquez ♬ sonido original - TVyNovelas

Ahora, esa historia saldrá de los foros para trasladarse al ring. Carlos Trejo asegura que se ha tomado esta pelea con absoluta seriedad. Durante la presentación oficial del evento ante la prensa, realizada en un cine del Pedregal, el investigador de lo paranormal nos habló sobre el intenso proceso de preparación que ha seguido para llegar al combate. “Estoy entrenando cinco horas diarias con expertos en artes marciales y boxeo”, reveló en entrevista con TVyNovelas durante la presentación del cartel del combate en un cine de Ciudad de México.

La transformación física también ha sido evidente. En los últimos meses, Carlos Trejo bajó 12 kilos, un cambio que atribuye al entrenamiento constante y a una disciplina alimenticia que no siempre fue sencilla de mantener.

“Ha sido progresivo. El cuerpo tiene que adaptarse a los golpes, a la resistencia y a todo el trabajo cardiovascular”, explicó.

Pero más allá de la preparación física, lo que realmente ha captado la atención del público es la intensidad de sus declaraciones. Trejo asegura que el enfrentamiento está cargado de años de conflictos y acusaciones públicas.

“Hubo tres restricciones que me puso Adame. Él decía que yo me había rajado, pero me puso tres órdenes para que no lo pudiera tocar”, afirmó. También señaló que el propio Adame solicitó ciertas condiciones para el combate. “Él pidió guantes y caretas, pero al final, en el ring somos dos y solo uno ganará”.

HAY TENSIÓN EN EL AMBIENTE

Si algo ha alimentado la expectativa en torno a este combate es el tono directo con el que Trejo habla del encuentro. Sus palabras durante la presentación del evento dejaron claro que, para él, el combate tiene un significado que va más allá del espectáculo. “Yo voy con un objetivo, quitarle la placa que tiene en el ojo derecho”, declaró con firmeza.

Carlos Trejo vs. Alfredo Adame

Incluso fue más lejos al referirse a su rival: “Tengo que reconocer que Adame es un gran mentiroso. Nunca le habló a los medios de todas las órdenes de restricción que puso porque es un cobarde”.

El tono de las declaraciones no ha hecho más que aumentar el interés del público. Para muchos espectadores, el combate representa el desenlace de una rivalidad que lleva años creciendo frente a las cámaras. Carlos Trejo tampoco ocultó el nivel de confrontación que espera en el ring. “No sabes lo que le espera ese día, lo voy a destrozar, voy a exterminarlo”, dijo. Y remató con una frase que resume el clima que rodea la pelea: “Esto no es show, lo voy a mandar a terapia intensiva”.

A pesar de la intensidad de sus palabras, el propio Trejo adelantó que en los días previos al combate entrará en una etapa de meditación. Su intención, explicó, es controlar el enojo acumulado durante años para no desperdiciar energía antes de subir al ring. La pelea, asegura, se decidirá con estrategia y resistencia.

