Actor que personificó a ‘Pistachón Zig-Zag’ ya había dicho que Carmen Salinas pertenecía a una SECTA SATÁNICA

Reviven polémicas declaraciones de Pedro Romero luego de los señalamientos a la fallecida actriz.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El actor que dio vida a ‘Pistachón Zig-Zag’ ya había hablado de Carmen Salinas.

“Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo”.

Hace varios años, el actor Pedro Romero, quien dio vida en el pasado al personaje de ‘Pistachón Zig-Zag’ en el emblemático programa infantil ‘Odisea Burbujas’, ya había dijo que la fallecida Carmen Salinas era integrante de una secta.

El histrión indicó que la actriz y productora “lo invitó a una reunión privada”, indicándole que ella era una sacerdotisa en los rituales satánicos que practicaba.

Romero admitió que aceptó la invitación sin conocer realmente de qué se trataba, sin embargo, al ingresar al sitio observó restos humanos que pertenecían a menores de edad, los cuales presentaban mutilaciones y la extracción de órganos vitales.

“Recuerdo que una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca y en esa caravana iba Carmen Salinas. Se nos acercaron algunas personas y nos empezaron a decir que ellos nos invitaban a una reunión, ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. ‘Yo te quiero invitar a donde yo asisto, yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo’”, dijo en su relato Pedro Romero.
Y añadió que “yo acepté la invitación y ella me dijo ‘pero es una sorpresa, te voy a tener que tapar los ojos’. Me puso una mascada y nos fuimos a su carro y no supe ni por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron cuerpos de niños a los que les faltaban manos, ojos, pies, corazón”.

Los dichos del famoso ‘Pistachón Zig-Zag’ formaban parte de un testimonio donde el actor hablaba de su experiencia en el medio artístico y su posterior conversión al cristianismo. De esta forma, Romero denunció supuestas prácticas oscuras en la industria del entretenimiento.

Sus declaraciones toman fuerza luego de que un reo identificado como ‘Beto’ atrajo la atención mediática al afirmar que robaba menores de edad y los vendía a Salinas para sus rituales.

En tanto, la familia de Salinas salió en su defensa y reprochó a la entrevistadora Saskia Niño de Rivera por la charla, en donde sólo dejaron que se revelara en nombre de Carmen y ocultaron a otros implicados. La hija de Salinas, María Eugenia, no aceptó las supuestas disculpas de la youtuber al no considerarlas honestas.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
