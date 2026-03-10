El día que Sergio Andrade le quiso hacer la gatada a Rodrigo Vidal: “la industria está llena de TRAIDORES”

“’¿Qué quieres que hagamos, Rodrigo?, yo... lo mandaría al demonio’”.

En 2007, fue cuando Sergio Andrade era liberado de prisión, no sin antes planificar la que sería su cinta biográfica, misma que estaría bajo la producción del actor Rodrigo Vidal.

A casi dos décadas de aquel suceso, el histrión explica por qué, pese a que ya habían llegado a un acuerdo, la cinta no llegó a ser rodada.

Vidal y Andrade tuvieron varias reuniones, Rodrigo visitó a Sergio en varias ocasiones en un penal en donde purgaba una pena tras ser acusado de delitos como rapto, violación agravada y corrupción de menores. Ambos habían negociado hasta cuánto dinero ganaría el productor musical.

“Lo estábamos firmando para hacer tres películas de dos horas, con Telemundo, ya estaba todo para cerrarse”, reveló.

“Sergio Andrade hizo una estupidez, él, unos días antes de que saliera (del Cereso de Chihuahua), le habló a Telemundo -le habló al presidente-, directamente, brincándome a mí y dijo ‘oye, sí quiero que se haga lo de mi película, pero la quiero producir y dirigir yo, quiero que saquen a Rodrigo Vidal de en medio y todo conmigo’.

"Yo estuve en la cárcel, muchas veces con, escribiendo, viendo de qué se iban a tratar las películas, nos contó unas historias espeluznantes que habrían sido un cañonazo, si las hubiéramos hecho", detalló.

Sin embargo, la buena relación entre Vidal y el director de Telemundo impidió que Andrade se saliera con la suya. Finalmente, ambos decidieron que ya no querían trabajar con el compositor.

“’¿Qué quieres que hagamos, Rodrigo?, yo... lo mandaría al demonio’”, le indicó el directivo al actor.

Entonces, Vidal le tomó la palabra y la producción ya no se llevó a cabo. Tiempo después, Andrade buscó al actor y le pidió disculpas para poder continuar con el proyecto, sin embargo, éste ya no mostró interés en la historia del productor musical.

“Fíjate..., le ganó la avaricia y fue una traición, la regó porque estaba cobrando muy bien, Telemundo ya había autorizado lo que él quería cobrar, habría sido un gran proyecto, lamentablemente, esta industria está llena de traidores”.

El actor remató señalando que, en las películas, Andrade no sólo hubiera hablado de Gloria Trevi, sino de muchas otras figuras del medio.

"(Trevi) entre muchos otros nombres que no te puedo decir, híjole... se te paran los pelos si te digo todos los nombres que aparecen ahí y todo lo que contó”, concluyó.

