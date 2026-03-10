Suscríbete
Famosos

El día que Sergio Andrade le quiso hacer la gatada a Rodrigo Vidal: “la industria está llena de TRAIDORES”

El actor contó que visitó varias veces al compositor en la cárcel.

Marzo 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Rodrigo-Vidal.jpg

Rodrigo Vidal iba a producir una película sobre Sergio Andrade.

YouTube

“’¿Qué quieres que hagamos, Rodrigo?, yo... lo mandaría al demonio’”.

En 2007, fue cuando Sergio Andrade era liberado de prisión, no sin antes planificar la que sería su cinta biográfica, misma que estaría bajo la producción del actor Rodrigo Vidal.

A casi dos décadas de aquel suceso, el histrión explica por qué, pese a que ya habían llegado a un acuerdo, la cinta no llegó a ser rodada.

Vidal y Andrade tuvieron varias reuniones, Rodrigo visitó a Sergio en varias ocasiones en un penal en donde purgaba una pena tras ser acusado de delitos como rapto, violación agravada y corrupción de menores. Ambos habían negociado hasta cuánto dinero ganaría el productor musical.

TE RECOMENDAMOS: Jesús Navarro, vocalista de ‘Reik’, CANCELA conciertos y envía preocupante mensaje desde el hospital

“Lo estábamos firmando para hacer tres películas de dos horas, con Telemundo, ya estaba todo para cerrarse”, reveló.

Sin embargo, el compositor habría tratado de pasar por encima de Rodrigo y negociar directamente con la televisora, pese a que fue él quien lo buscó y se encargaba de la logística.
Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
El reality show va en su tercera semana pero las confusiones entre los habitantes son constantes
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
laura zapata oriana.jpg
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
“Sergio Andrade hizo una estupidez, él, unos días antes de que saliera (del Cereso de Chihuahua), le habló a Telemundo -le habló al presidente-, directamente, brincándome a mí y dijo ‘oye, sí quiero que se haga lo de mi película, pero la quiero producir y dirigir yo, quiero que saquen a Rodrigo Vidal de en medio y todo conmigo’.
“Yo estuve en la cárcel, muchas veces con Sergio (lo visité 16 veces), escribiendo, viendo de qué se iban a tratar las películas, nos contó unas historias espeluznantes que habrían sido un cañonazo, si las hubiéramos hecho”, detalló.

Sin embargo, la buena relación entre Vidal y el director de Telemundo impidió que Andrade se saliera con la suya. Finalmente, ambos decidieron que ya no querían trabajar con el compositor.

“’¿Qué quieres que hagamos, Rodrigo?, yo... lo mandaría al demonio’”, le indicó el directivo al actor.

Entonces, Vidal le tomó la palabra y la producción ya no se llevó a cabo. Tiempo después, Andrade buscó al actor y le pidió disculpas para poder continuar con el proyecto, sin embargo, éste ya no mostró interés en la historia del productor musical.

“Fíjate..., le ganó la avaricia y fue una traición, la regó porque estaba cobrando muy bien, Telemundo ya había autorizado lo que él quería cobrar, habría sido un gran proyecto, lamentablemente, esta industria está llena de traidores”.

NO TE VAYAS SIN LEER: El ROSTRO del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula es mostrado por primera vez en una exclusiva de “Ventaneando”

El actor remató señalando que, en las películas, Andrade no sólo hubiera hablado de Gloria Trevi, sino de muchas otras figuras del medio.

"(Trevi) entre muchos otros nombres que no te puedo decir, híjole... se te paran los pelos si te digo todos los nombres que aparecen ahí y todo lo que contó”, concluyó.

Rodrigo Vidal sergio andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sasha-Sokol-De-Llano.jpg
Famosos
Sasha Sökol EDUCA al responder ‘duda genuina': "¿Sus padres callaron por conveniencia ante abuso de Luis de Llano?”
Marzo 09, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Luis Miguel / Aracely Arámbula. Fotos: Getty Images
Famosos
El ROSTRO del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula es mostrado por primera vez en una exclusiva de “Ventaneando”
Marzo 09, 2026
 · 
TVyNovelas
José-Eduardo-Derbez-fraude.jpg
Famosos
José Eduardo Derbez fue víctima de FRAUDE: “Voy a ponerte un negocio de máquinas de juguetes”
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara-El-Capi.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara dice que ODIA a ‘El Capi’ Pérez: “Se metió donde no debía”
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alma-Cero-Shiky.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia a Alma Cero; como a ’Shiky’ una COMPLICACIÓN dental puso en riesgo su vida
Esto se sabe sobre la salud de la actriz.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pistachón-Zig-Zag.jpg
Famosos
Actor que personificó a ‘Pistachón Zig-Zag’ ya había dicho que Carmen Salinas pertenecía a una SECTA SATÁNICA
Reviven polémicas declaraciones de Pedro Romero luego de los señalamientos a la fallecida actriz.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rihanna-casa.jpg
Hollywood
TIROTEO en la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: una sospechosa fue arrestada
La mujer abrió fuego en diez ocasiones contra la casa de la intérprete y luego trató de escapar, pero fue detenida.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kiss-Cam.jpg
Viral
¡Otros INFIELES en la ‘Kiss Cam’! Captan a pareja que se esconde en el partido San Luis vs. Querétaro
Se replicó una escena similar a la mundialmente conocida en un concierto de Coldplay.
Marzo 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez