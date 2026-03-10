Sasha Sökol EDUCA al responder ‘duda genuina': "¿Sus padres callaron por conveniencia ante abuso de Luis de Llano?”

Aunque Sasha Sökol tenía 14 años cuando comenzó el abuso que ejerció sobre ella el productor Luis de Llano, hay gente que todavía la responsabiliza a ella -cuando era menor de edad- y a sus padres sobre el asunto, por lo que la cantante decidió educar a todos.

Con un mensaje reciente, Sasha respondió a la ‘duda genuina’ que mucha gente insiste en comentarle en redes sociales:. “Durante cuatro años —y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones— he recibido miles de mensajes parecidos a éste:

“Una duda genuina: los padres de @SashaSokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda”.

Así que Sasha dijo: “Voy a responder a la duda genuina con una respuesta clara:

1. Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis.

2. Si la relación les “convenía” ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México?

3.—Yo vivía en una familia con una posición social privilegiada. —Para cuando la relación ilícita comenzó llevaba dos años siendo ya muy famosa. Tanto, que muchas niñas jugaban a ser yo. —El resto de los Timbiriches siguieron carreras en solitario sin necesidad de ser abusados sexualmente siendo menores de edad. —A raíz de la relación quedé marcada de muchas maneras y todas negativas ¿En dónde exactamente crees que me convino a mí?

4. Al desviar la responsabilidad del abusador, inevitablemente estás defendiendo al abusador.

Sasha Sökol insistió: “Precisamente por eso quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que quienes creyeron mentiras dejen de revictimizarme con mensajes como el que hoy me tomo el tiempo de aclarar —y para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano.

Durante cuatro años —y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones— he recibido miles de mensajes parecidos a éste:



“Una duda genuina: los padres de @SashaSokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo… — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 10, 2026

Luis de Llano sigue sin cumplir con la sentencia por el abuso contra Sasha

En el marco del Día Internacional de la Mujer de 2022, la cantante hizo pública su denuncia contra el productor por abuso sexual y afectivo. Llevaría luego el caso a tribunales y llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia para sentar jurisprudencia: este tipo de delitos no prescribe.

Luis de Llano fue condenado a emitir una disculpa pública y pagar una cantidad de dinero como reparación del daño, la cual no se ha hecho pública. La sentencia se dictó hace 2 años y en junio de 2025 fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

Este 8 de marzo de 2026, Sasha recordó que Luis de Llano sigue sin cumplir con la sentencia: “Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo”.

La también pintora, explicó que el argumento de Luis de Llano es una falacia ya que las definiciones son muy claras respecto a lo que sucede en su caso.