Hollywood

TIROTEO en la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: una sospechosa fue arrestada

La mujer abrió fuego en diez ocasiones contra la casa de la intérprete y luego trató de escapar, pero fue detenida.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Rihanna-casa.jpg

Una mujer disparó 10 veces a la mansión de la cantante Rihanna.

Getty Images

Una mujer fue detenida luego de haber disparado en diez ocasiones contra la mansión de la cantante Rihanna, en Beverly Hills, California, esto mientras ella se encontrara al interior de la casa.

Medios locales recogen que la Policía de Los Ángeles llegó al lugar después de recibir varias denuncias por disparos.

Rihanna se encontraba en su casa, por lo que vivió momentos de terror, según los agentes. Por suerte, nadie resulto herido en el incidente.

La policía comunicó que la sospechosa se detuvo en un automóvil frente a la vivienda y disparó siete veces antes de huir a toda velocidad.

El coche fue localizado a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante e inmediatamente la pusieron bajo arresto.

La sospechosa identificada como Ivana Ortiz, de 35 años, disparó con un arma automática, un rifle AR-15 y ahora enfrenta cargos de intento de asesinato y se le impuso una fianza de 10.2 millones de dólares, que no pagó.

Ortiz no declaró los motivos por los que atacó la mansión de la artista, valorada en 14 millones de dólares.

Cabe señalar que en la casa vive Rihanna con su esposo A$AP Rocky y sus tres hijos.

rihanna
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
