Hospitalizan de emergencia a Alma Cero; como a ’Shiky’ una COMPLICACIÓN dental puso en riesgo su vida

Esto se sabe sobre la salud de la actriz.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alma Cero contó que atravesó por una complicación de salud dental similar a ‘Shiky’.

“Es que no nos entra en la cabeza lo que una muela puede provocar”.

La actriz Alma Cero fue hospitalizada de emergencia, así lo reveló al programa matutino ‘Hoy’. La intérprete atravesó por un episodio de salud que puso en riesgo su vida.

De acuerdo con lo compartido, el problema habría sido similar al que recientemente enfrentó ’Shiky’, el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’, quien llegó al hospital por una complicación dental.

Alma Cero dio detalles sobre la crisis de salud que derivó de un tratamiento odontológico fallido, por lo que hizo hincapié en la importancia de atenderse con médicos certificados en el ramo.

“Es que no nos entra en la cabeza lo que una muela puede provocar. No fue ni siquiera una muela mal cuidada, sino una muela que, por cuidarla, hubo un tema de un implante mal puesto”, explicó la actriz.

Además, señaló que la situación alcanzó un punto crítico en el que la intervención de expertos fue fundamental, por lo que agradeció a los médicos que atendieron la emergencia.

“Sí, ‘Shiky’ te las arrebaté, ahora son mis doctoras. A él le salvaron la vida literalmente y a mí estuvieron a cosita de nada de tener que salvarme la vida”, dijo con humor.

La popular ‘Rosa Aurora’ de ‘María de todos los Ángeles’ dijo que la acción oportuna de los médicos la salvó de un cuadro clínico más severo. En su recuperación, le hicieron la corrección del implante, así como una limpieza a profundidad de la zona para evitar cualquier infección.

Pese a Alma Cero ya se encuentra en rehabilitación, su estado de salud es estable. La actriz mencionó finalmente que estuvo cerca de enfrentar un escenario más severo.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
