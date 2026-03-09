Suscríbete
El ROSTRO del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula es mostrado por primera vez en una exclusiva de “Ventaneando”

Daniel también fue visto, pero él es menor de edad y su rostro no puede ser mostrado.

Marzo 09, 2026 • 
Luis Miguel / Aracely Arámbula. Fotos: Getty Images

Miguel y Daniel son los hijos que Aracely Arámbula tuvo con Luis Miguel. Durante años, ella cuidó la identidad de los chicos y sus rostros eran un misterio.

Sin embargo, “Ventaneando” los captó este fin de semana en el aeropuerto de CDMX, mientras Aracely Arámbula intentaba huir de las cámaras de la prensa.

El lente de “Ventaneando”, de su conductor Ricardo Manjarrez, captó los rostros de Miguel y Daniel.

En el caso de Daniel, su cara fue censurada porque todavía es menor de edad y se debe respetar su identidad. Sin embargo, en el caso de Miguel, ya tiene 19 años y su rostro sí fue transmitido en televisión, a través de TV Azteca.

Así, se pudo confirmar que Miguel es una viva imagen de su padre, pero también con rasgos de Aracely Arámbula. En “Ventaneando” comentaron que Daniel se parece más a su mamá, mientras Miguel es similar físicamente a Luis Miguel.

aracely-hijo-miguel-luis.jpg

El rostro de Miguel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel

TV Azteca/Ventaneando

