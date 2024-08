Mariana Echeverría tras salir de LCDLFM: “No me arrepiento de nada” ¡Exclusiva!

La salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México fue para ella como un valde de agua helada, de un momento a otro aterrizó a una realidad que, asegura, no estaba viviendo ahí adentro y que hoy quiere dejar atrás para reencontrarse con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez y con su pequeño Lucca.

En exclusiva la conductora habla de la gran lección de vida que le deja este reality, de las polémicas que hubo a su alrededor y hasta de los famosos que hablaron de ella.

¿Cómo te has sentido estos días ya fuera de La Casa?

Bien, al final una dura realidad paralela a la que yo estaba viviendo adentro de La Casa de los Famosos México, pero ya estoy afuera, a punto de ver a mis seres queridos, más tranquila, tratando de tener la mente fría y viviendo un día a la vez.

Entonces, ¿todavía no ves a tu esposo y a tu peque?

No, lo que pasa es que tenía que cumplir algunos compromisos y Óscar en pleno torneo no podía venir, pero el lunes ya estaré con ellos… Mi familia siempre va a estar conmigo, apoyándome en las buenas, en las malas y en las peores, siempre estuvieron en mi barco y me encanta porque tengo una familia superunida y siempre les voy a estar agradecida.

¿Qué aprendizaje te llevas de LCDLF México?

Es una lección de vida cada día porque somos seres humanos y nos equivocamos, hay que tratar de tomar lo mejor de cada experiencia; en este reality me tocó aprender, no jugué bien mis cartas y ni modo, hay que afrontar la situación.

¿Te arrepientes de algo?

Pues… de no haber sido como soy, entré con una coraza de tratar de que nadie me lastimara ni me hiciera daño, pero al final salió el tiro por la culata y ni modo, pero no me arrepiento de nada, al final es una experiencia que me llevo y que va a marcar mi vida; simplemente se aprende de las cosas.

Entonces, ¿no eres la mujer que vimos ahí adentro?

A ver, la mujer que vieron está en un reality, en un juego de supervivencia, de competencia, de estar con personas que no conoce, que duerme a las cinco a la mañana… todo cambia, es una realidad paralela, y por eso digo que no se puede definir a una persona por un juego de 28 días. Llevo 40 años de mi vida y 20 trabajando; entonces, al final, lo que me define es la persona que soy afuera y las cosas que hago afuera, en un ambiente normal, donde manejas a tu trabajo y luego vas con tu familia, pero ahí, en La Casa, estás alejado de tus seres queridos, en un estado de debilidad, autodefensa, supervivencia, resistencia y de competencia, es un juego y tienen que aprender a verlo así y no definir a las personas por lo que se ve allá adentro.

Si pudieras hacer algo diferente, ¿qué sería?

A la mejor muchas cosas, no lo sé. Cuando estás ahí crees que estás haciendo lo correcto y al final no, entonces seguro sí haría muchas cosas diferente.

¿Te sientes traicionada por alguien?

Cada quien está viendo un juego, cada quien está viendo por sí mismo y va a ganar sólo uno; entonces, si yo hablo de traición, pues a la mejor nunca fueron mi equipo, no podría hablar de traición, son estrategias, maneras de jugar la vida y al final no eran mis amigos tampoco. Traición viene de una amistad, pero ellos no, están jugando su juego.

¿Qué piensas de todo el hate que hay alrededor de todo lo que viviste?

Que es un reflejo de la sociedad; al final ellos se quejaban de un respeto y de mí, de acciones que tomé, y la gente está haciendo lo mismo conmigo, imagínate, el reflejo de la sociedad en la que vivimos, que piden algo y es lo que dan. Yo creo que más que hacerme la sufrida, agarremos lo mejor de lo que está pasando ahí (en LCDLFM) y no lo convirtamos en más odio, pero eso es algo que no se puede parar… Al final yo tengo que seguir mi vida y mis cosas.

¿Te has sentido triste, lastimada, por todo lo que has visto y leído en redes sociales?

No he visto mucho, pero es feo y la verdad es que me he convertido en un roble, he tenido cosas más graves en mi vida, la situación de mis embarazos, por ejemplo, eso me duele, es algo que me hace sentir mal y que, a la mejor, me puede tirar de tristeza, pero esto (el reality) es un juego y lo tengo que ver así, no me puedo sentir triste y deprimida todo el tiempo; sí, es feo, pero he vivido cosas más importantes y no me he derrumbado. La gente que me tira no me conoce y los que me conocen me escriben y me mandan mensajes de amor y de apoyo diciéndome que saben cómo soy en realidad.

¿Qué piensas de las declaraciones que han dado, por ejemplo, Fátima Torre y Gloria Aurea sobre ti, en las que aseguran que eres una persona bully?

La verdad no voy hablar de nadie que no conozco. Con Fátima estuve trabajando muy poco tiempo y con Gloria Aurea estuve en el CEA hace 20 años, entonces no voy hablar de esas personas.

¿Qué viene para ti después de todo esto?

Me voy ir al León, y voy a tomarme unas vacaciones, voy ir al mar y a estar con mi hijo, está en una edad que me necesita mucho. Ya lo tenía planeado, así que tomaré esas merecidas vacaciones con mi familia, después de este encierro es lo que más deseo.