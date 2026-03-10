Jesús Navarro, vocalista de ‘Reik’, CANCELA conciertos y envía preocupante mensaje desde el hospital

“Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”.

El vocalista de ‘Reik’, Jesús Navarro, encendió las alarmas entre sus fans luego de que canceló de último minuto los conciertos que su banda ya tenía programados, particularmente los del 7 y 8 de marzo en Washington, D.C.

La mayoría creyó que todo se limitaba a una afección en la voz, sin embargo, la situación tomó dimensiones más graves cuando ‘Chuy’ compartió en sus redes sociales un par de imágenes en las que aparece lleno de electrodos en la cabeza.

Navarro, quien se sometía a estudios médicos, avivó la preocupación entre sus seguidores por la verdadera naturaleza de su estado de salud.

El intérprete intentó tranquilizar con un mensaje en sus redes: “No se asusten”.

Por su parte, el equipo de ‘Reik’, atribuía la ausencia de Navarro a supuestos problemas en las cuerdas vocales, sin embargo, las fotos de Jesús mostraban un contexto muy distinto.

En tanto, Jesús confesó a través de un mensaje difundido en su Instagram la verdadera magnitud del evento: “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”.

Luego de la ola de preocupación de generó, Navarro informó que ya se encuentra en su casa para completar su recuperación e intentar retomar sus presentaciones en el mes de mayo.

No obstante, la explicación oficial aún no convence a los fanáticos. La frase “todo se ve más grave de lo que es”, pronunciada por Navarro en un intento de calmar a sus seguidores, no logró despejar la sospecha generada por las incongruencias entre el motivo comunicado y el tipo de atención médica recibida.

