Rocío Sánchez Azuara dice que ODIA a ‘El Capi’ Pérez: “Se metió donde no debía”

La presentadora reiteró que le cae muy mal y que se lo puede decir en su cara.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Rocío Sánchez Azuara explicó por qué no soporta al ‘Capi’ Pérez.

“Me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara”.

Fue durante una emisión del podcast ‘Anetteando’, de la presentadora de televisión Anette Cuburu, que Rocío Sánchez Azuara reiteró que odia al ‘Capi’ Pérez. Sin escatimar en sus emociones, afirmó que le cae muy mal y se lo puede decir en su cara.

A pregunta expresa de Cuburu, Rocío manifestó que no soporta a Pérez “porque sí, porque me cae de lo fregada. Me cae mal, me parece irreverente”.

Y añadió que el motivo es que “a mí me faltó al respeto en algún momento, ni voy a entrar en detalles, pero pues se equivocó. Se metió donde no debía, pero me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara”.

En entrevistas pasadas, ‘El Capi’ ha compartido que sus parodias y la caricaturización de diversos personajes le ha acarreado críticas y distanciamientos, como el de Sánchez Azuara.

En ese sentido, el presentador de 40 años, dijo que no ha podido “hacer las paces” con la conductora de ‘Acércate a Rocío’, pues no considera que sea prioridad para ella.

“No hemos podido hablar, no creo que ella tenga interés en platicar conmigo, la verdad no tengo para ella más que respeto. (Sus comentarios) no se me hacen nada fuera de lo normal, está bien y he aprendido a lidiar con eso”, dijo a Infobae ‘El Capi’.

Por su parte, Sánchez Azuara reitero en la charla con Cuburu que no tiene por qué fingir que todo el mundo al interior del entretenimiento le cae bin y se llevan.

“A cierta edad menos, ya pasé el salario mínimo mental, por que voy a andar así de ‘Ay, me cae de maravilla’, ni madres, qué me va a estar cayendo”, dijo tajante ante los cuestionamientos sobre Pérez.

Aunque las declaraciones de Rocío datan de 2024, recientemente en TikTok se volvió a hacer viral el fragmento en el que habla del presentador de ‘Venga la Alegría’.

