¡Mariana Echeverría, eliminada! Así reaccionaron los habitantes de LCDLFM al enterarse de la noticia

Este domingo, se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, un momento que sumergió a los concursantes en momentos de tensión y los hizo pasar por instantes de incógnita, especialmente a aquellos que pertenecen al cuarto Tierra. Esto ya que estaban a la espera de descubrir si su equipo permanecería unido una semana más o si perderían a una pieza clave de su estrategia, como ocurrió con el triunfo de Mario Bezares entre las votaciones del público, propiciando la salida de Mariana Echeverría como la eliminada semanal.

Precisamente el regreso del presentador a la sala con los habitantes restantes, dejó como recuerdo incontables reacciones de ambos ‘teams’, todas evidenciando su sentir tras saber que Mariana no obtuvo el apoyo de la audiencia para seguir dentro del reality.

Así reaccionaron los habitantes a la expulsión de Mariana Echeverría en LCDLFM

Previo a conocer quién saldría victorioso de la ruleta, los integrantes del cuarto Tierra se unieron en un sólido abrazo para esperar el regreso de Mariana Echeverría al enfrentarse con Mario Bezares en la ruleta. Sin embargo, los números no la favorecieron y ella resultó expulsada, de modo que al percatarse de la situación, Agustín y Adrián Marcelo se pusieron serios y aplaudieron suavemente, sin denotar demasiado entusiasmo; Sabine Moussier se mostró desencajada al comprender que su equipo no está siendo respaldado; Ricardo y Gomita disimularon su incredulidad al felicitar a Mayito, mientras que Sian Chiong afirmó que no comprendía del todo lo que estaba pasando y si la audiencia ahora mismo los considera “los malos de la historia”.

La mamá de Briggitte Bozzo también reaccionó a la salida de Mariana

Como cada domingo, los familiares de los nominados acudieron a la gala para darle apoyo a su ser querido y respaldarlos en caso de que resulten ellos los eliminados. Por esta razón, la sala contó con la presencia de la mamá de Briggitte, quien al momento de escuchar los resultados, no pudo disimular la emoción y celebró parándose de su asiento para aplaudir, mientras que Brenda Bezares y Susy Lu la respaldaron en su emoción.