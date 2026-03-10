Mujer se lanza por un tobogán y amiga graba sus últimos SEGUNDOS DE VIDA: “¿Allá me recibe alguien?”

Una mujer de 28 años perdió la vida tras lanzarse de un “tobogán extremo” que habían instalado recientemente en un centro de atracciones de Chinácota, en Colombia.

El parque acuático llamado ‘Entre Flores’ se había convertido desde hace un par de meses en uno de los lugares de entretenimiento más populares debido a la inauguración de su “tobogán de colores extremo”.

Los asistentes acudían muy emocionados para conocer la atracción hasta que ahí murió Yuris Camila García Manrique.

A través de redes sociales circular un video que fue captado por una amiga de Yuri Camila, en el cual se aprecia cómo la joven le pregunta al encargado de la atracción si una vez finalizado el recorrido alguien la recibirá y la podrá ayudar a salir. El hombre le dice que sí y le indica la postura que debe adoptar durante el recorrido, luego la empuja por la inclinada pendiente del tobogán.

TE RECOMENDAMOS: ¡Otros INFIELES en la ‘Kiss Cam’! Captan a pareja que se esconde en el partido San Luis vs. Querétaro

🇨🇴 | Una joven de 28 años, natural de Tibú e identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras un trágico accidente en un establecimiento recreativo de la zona rural de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.



La joven se deslizaba por un “tobogán extremo”,… pic.twitter.com/QZJLOFPX3M — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 6, 2026

García Manrique avanzó sin inconvenientes hasta que llegó a la curva principal donde se impacta contra una barra lateral por la velocidad a la que iba y termina fuera del tobogán.

“¿Allá me recibe alguien?”, fueron las últimas palabras que pronunció Yuris Camila.

Tras los lamentables hechos, los abogados de ‘Entre Flores’ emitieron un comunicado de prensa en el que además de lamentar lo sucedido también señalaron que están colaborando con las autoridades para esclarecer lo que causó la muerte de la joven.

NO TE VAYAS SIN LEER: Joven influencer muere en un terrible accidente vial y al ver la tragedia… su padre SUICIDA en el lugar

Trascendió que Yuris Camila dejó huérfano a un niño de 4 años.

