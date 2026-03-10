Suscríbete
Mujer se lanza por un tobogán y amiga graba sus últimos SEGUNDOS DE VIDA: “¿Allá me recibe alguien?”

La joven de 28 años sólo se divertía cuando encontró la muerte.

Marzo 10, 2026 
Ericka Rodríguez
Mujer-tobogán.jpg

Una mujer que sólo se divertía en un tobogán encontró la muerte.

Una mujer de 28 años perdió la vida tras lanzarse de un “tobogán extremo” que habían instalado recientemente en un centro de atracciones de Chinácota, en Colombia.

El parque acuático llamado ‘Entre Flores’ se había convertido desde hace un par de meses en uno de los lugares de entretenimiento más populares debido a la inauguración de su “tobogán de colores extremo”.

Los asistentes acudían muy emocionados para conocer la atracción hasta que ahí murió Yuris Camila García Manrique.

A través de redes sociales circular un video que fue captado por una amiga de Yuri Camila, en el cual se aprecia cómo la joven le pregunta al encargado de la atracción si una vez finalizado el recorrido alguien la recibirá y la podrá ayudar a salir. El hombre le dice que sí y le indica la postura que debe adoptar durante el recorrido, luego la empuja por la inclinada pendiente del tobogán.

García Manrique avanzó sin inconvenientes hasta que llegó a la curva principal donde se impacta contra una barra lateral por la velocidad a la que iba y termina fuera del tobogán.

“¿Allá me recibe alguien?”, fueron las últimas palabras que pronunció Yuris Camila.

Tras los lamentables hechos, los abogados de ‘Entre Flores’ emitieron un comunicado de prensa en el que además de lamentar lo sucedido también señalaron que están colaborando con las autoridades para esclarecer lo que causó la muerte de la joven.

Trascendió que Yuris Camila dejó huérfano a un niño de 4 años.

Trascendió que Yuris Camila dejó huérfano a un niño de 4 años.

