Sergio Mayer fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos Telemundo 2026: Aseguran que ya estaba pactado

Se cumple promesa de Poncho De Nigris de tenerlo en Ring Royale el domingo 15 de marzo, día en que ya no estará encerrado.

Marzo 09, 2026 • 
MrPepe Rivero
sergiomayer-eliminado.jpg

Sergio Mayer

Instagram telemundorealities

Josh, Celinee, Julia, Jailyne, Caeli y Sergio Mayer eran los nominados de La Casa de los Famosos Telemundo, y este lunes 9 de marzo, el mexicano resultó ser eliminado de la competencia.

“Se fue el estratega. Se fue la mente maestra. Se fue el que movía las fichas del juego. SERGIO MAYER queda eliminado. Ahora todos están en shock y el juego está más dividido que nunca”, escribió la cadena televisiva en redes sociales.

Durante esta temporada, a diferencia de la primera edición mexicana, Sergio encontró su piedra en el zapato… Habitantes le refutaban sus ideas y lo hacían enojar. En Telemundo no pudo replicar aquel éxito que lideró con Wendy Guevara y el “Team infierno”.

La presencia de Sergio en el reality provocó controversia en México, pues dejó sus actividades en la política para irse a concursar en la televisión tras pedir licencia como diputado federal.

El tema escaló, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena suspendió los derechos partidarios de Sergio por generar un “impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

¿Ya estaba pactado?

Influencers como Vaya Vaya o Chamonic, resaltaron que la salida de Sergio no era sorpresa. El primero recordó que Poncho De Nigris había prometido que Mayer estaría en su evento de Ring Royale el 15 de marzo en Monterrey.

Chamonic, en tanto, compartió en historias de Instagram que la salida de Sergio ya estaba pactada con anterioridad.

@vayavayatv

Sergio Mayer se convierte en el tercer eliminado de La casa de los famosos #LCDLF Julia se queda #sergiomayer

♬ sonido original - Vaya Vaya
sergio-mayer-chamonic-.jpg

Sergio Mayer La casa de los famosos telemundo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
