¡Rompió el silencio! Faisy contó su versión de la pelea que tuvo con Mariana Echeverría antes de LCDLFM

Hasta hace un par de meses, Mariana Echeverría y Faisy conformaban uno de los elencos de comedia más queridos en la televisión mexicana, reconocimiento que ganaron en gran parte gracias a su participación en “Me Caigo de Risa”, en el que los dos trabajaron desde sus inicios en 20214. Además de ser compañeros de foro, ambos presumían de ser amigos entrañables y cómplices, conexión que de un momento a otro desapareció.

Fue así que se anunció que la conductora ya no estaría en este proyecto, lo que inmediatamente despertó sospechas sobre las posibles razones que los llevaron a tomar esta decisión, siendo la versión más fuerte que los comediantes habían terminado de pleito, al grado de que ya ni siquiera se dirigían la palabra.

La contundente opinión de Faisy sobre su ‘enemistad’ con Mariana Echeverría

En medio de la ola de ataques y críticas que la también presentadora deportiva ha recibido por sus actitudes dentro de “La Casa de los Famosos México”, Faisy, su antiguo colega y amigo, fue cuestionado acerca de qué piensa de toda esta controversia, incluyendo las insinuaciones que Mariana llegó a hacer de que trabajar con él “destruyó su estabilidad emocional” y por eso ya no quiso continuar en MGDR.

Al respecto, el cómico mostró que está tranquilo, ya que además de que siempre tuvo la certeza de que nunca hizo nada mal ni propició ningún despido, como se llegó a especular, tampoco tenía intenciones de involucrarse en ningún escándalo.

“Las entrevistas ahora son diferentes que hace dos meses; todo el mundo me atacaba y yo me mantuve callado. Ahora me tiran buena onda, pero seguiré en silencio porque creo que es lo correcto”, explicó Omar Pérez Reyes, nombre real del artista.

Faisy dejó ver que no tiene nada que decir sobre Mariana Echeverría, ni positivo ni negativo YouTube

El conductor de MCDR no quiere hablar de su excompañera

Finalmente, Faisy aseguró que tratará de mantenerse alejado de todo este tema, lo que implica no hablar de Mariana Echeverría, ni para bien ni para mal. “Si no tengo nada bonito que decir, me quedaré callado y no afectaré", puntualizó, mostrando que ahora mismo está concentrado en todo lo que está haciendo y feliz por el décimo aniversario de “Me Caigo de Risa” en la pantalla.