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Shanik Berman le reclama a Azalia: “¿verdad que cuando falleció mi hijo tú dijiste que ME LO MERECÍA?”

Shanik encaró a la recién expulsada de ‘La Granja VIP’ por sus aparentes dichos hace 22 años.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Azalia tuvo que responderle a Shanik Berman si habló mal de ella cuando murió su hijo.

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“¿Y por qué me dijeron que habías dicho que me lo merecía?”.

Shanik Berman recibió en su programa a la recién expulsada de ‘La Granja VIP’, Azalia ‘La Negra’. Y antes de comenzar a abordar cómo estuvo su participación en el reality, mismo del que salió por los insultos que lanzó a las hijas de Rafa Mercadante, la comunicadora le hizo una pregunta contundente.

“¿Verdad que cuando falleció mi hijo Danielito tú dijiste que qué bueno, que me lo merecía?”, cuestionó Shanik.

De inmediato, Azalia lo negó. Y aseveró que estuvieron juntas en ese momento trágico. “No, nunca. Si estuvo contigo, te acompañé cuando tu hijo falleció, trabajábamos en ‘La Oreja’”.

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Berman, incrédula, le preguntó que a dónde la acompaño. “Al cementerio”, dijo ‘La Negra’.

“¿Y por qué me dijeron que habías dicho que me lo merecía?”, fue otra de las preguntas de la presentadora.
“No, Shanik, jamás diría algo así y menos porque soy mamá”, dijo la exgranjera al tiempo que Berman volvió a la carga: “¿Eres mamá?”.

Y firme en su dicho, la también exparticipante de ‘Survivor’ asintió y quiso darle más argumentos a Shanik para que le creyera.

“Sí, claro. Lo que pasa es que a lo mejor no te acuerdas, fue hace mucho tiempo, sé que el dolor es latente y no se olvida nunca porque es un hijo, pero en ese tiempo nosotras trabajábamos en ‘La Oreja’ y ese día estabas muy consternada por lo que había pasado y gente de la producción fuimos a acompañarte”, indicó Azalia.

Y finalmente argumentó: “Pero quiero decirte algo y cerrarlo, que sea un tema que cerremos tú y yo, la gente siempre es muy mal intencionada y quiero decírtelo aquí contigo de frente y creo que tú no eres una mujer tonta y lo sientes. Yo porque soy mamá tengo mucha empatía en esos temas, jamás en la vida podría decir algo así. Siento mucho por lo que pasaste porque yo estuve contigo, te vi como te derrumbaste y jamás podría haber dicho algo así”, concluyó.

Shanik le agradeció, la abrazó y dijo que llevaba 20 años pensando que Azalia se había alegrado de la muerte de su hijo.

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¿Cómo murió el hijo de Shanik Berman?

Shanik se encontraba en un viaje de trabajo y al caer la noche se fue a dormir, pero recibió una llamada de un periodista que le preguntaba ‘¿es cierto que tu hijo está muerto?’. Shanik colgó al creer que se trataba de una mentira, pero inmediatamente recibió la llamada de su esposo Jorge, quien le confirmó el deceso y le pidió que regresara de inmediato a México.

La comunicadora contó que regresó a la ciudad llorando y gritando en el avión tras entender al fin que lo que le dijeron no era sólo un mal sueño.

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Era 2004 cuando “un borracho le pegó en la llanta de atrás, el carro se volteó, al carro casi no le pasó nada, a la chica a la que le estaba dando un aventón no se le rompió ni una uña y mi hijo se pegó en la cabeza y falleció”, narró Berman en el pasado.

Daniel acababa de terminar la prepa y no tenía ninguna enfermedad, tenía 19 años, por ello su deceso dejó devastada a Shanik.

Shanik Berman Azalia Ojeda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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