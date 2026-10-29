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“Checo” Pérez se llevará tres sustos durante la carrera de Fórmula 1, predice Mhoni Vidente

La tarotista Mhoni Vidente vio el futuro del piloto mexicano Sergio Pérez y ya sabe si ganará o no

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente checo perez.jpg

Mhoni Vidente vio el futuro del Checo

X / Instagram

El Gran Premio de Fórmula 1 en México tiene un ingrediente especial: Sergio el Checo Pérez.

El piloto mexicano participa con su nueva escudería Cadillac, con la que se espera pueda supera el bache en el que lleva un par de años para que ahora vuela a ocupar con frecuencia los pódiums de la competencia.

¿Ganará Checo Pérez el Gran Premio de Fórmula 1 en México?

Sin embargo no será fácil. Por lo menos eso ve Mhoni Vidente en las cartas de su tarot, en las que claramente vislumbra nubarrones para el Checo.

“Es un ídolo para todos los mexicanos”, dice la tarotista. Pero la carrera de este fin de semana no será la mejor para él en esta temporada.
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Primero por dos razones que se escapan de sus manos.

“Se va a llevar un susto, y todos junto con él, porque va a temblar”, dice Mhoni.

En esta ocasión no vaticinó la intensidad del terremoto pero sí tranquilizó al público.

“No será grave, pero le va a temblar”.

El segundo susto será porque las condiciones climáticas no serán idóneas: va a llover. Y como se sabe, Checo es un piloto que obtiene sus mejores resultados, estadísticamente,en asfalto seco.

Finalmente, el Checo Pérez, pese a que hará una buena carrera, no ganará el Premio de México.... y tampoco alcanzará el segundo puesto.

“Se lo va llevar Andrea Kimi Antonelli, y en segundo lugar, Lewsi Hamilton”, dice Mhoni.

Sergio ‘Checo’ Pérez Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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