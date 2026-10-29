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Telenovelas

María Perroni interpretará EL MISMO PAPEL que su mamá, Mariana Garza, hace 36 años en ‘Alcanzar una estrella’

Ahora que Televisa producirá una versión contemporánea del melodrama de 1990, la hija de la exTimbiriche es la elegida para encarnar al mismo personaje.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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María Perroni Garza interpretará el mismo personaje que su mamá hace 36 años.

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“Ay, cosita hermosa”.

María Perroni Garza se mostró feliz tras anunciar que encarnará a ‘Lorena Gaitán Roca’, el personaje central de la telenovela ‘Alcanzar una estrella’ y que su mamá, Mariana Garza, interpretó en 1990 junto a Eduardo Capetillo.

En el último episodio de la serie ‘Cuando fui bonita’, ‘Lorena’ hizo un cameo y coincide con ‘Paola Hernández’, personificada por Geraldine Galván, en el metro.

‘Paola’ le pide al pasajero que está a su lado que le ceda el asiento a la joven que acaba de ingresar al vagón y se encuentra de pie; se trata de ‘Lorena’, quien se cubría el rostro con un libro que estaba leyendo.

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Al sentarse y saludarse, las jóvenes se presentan y es cuando se descubre no sólo que se trata del personaje de ‘Alcanzar una estrella’, sino que es María quien le dará vida.

Además del cameo, María colgó en sus redes sociales algunas imágenes de ella en el metro personificando a ‘Lorena’, misma a la que en 1990, cuando tenía 20 años, le dio vida Mariana.

La versión original de la telenovela fue producida por Luis de Llano y dirigida por Manolo Garcia y Patty Juárez.

Pero María además de anunciarlo al público, le dio la sorpresa a su mamá. Mientras viajan en auto hacía las instalaciones de Televisa van escuchando el tema de ‘Alcanzar una estrella’.

Luego, María se cambia y entra en personaje, pero antes de mostrárselo a la exGaribaldi, le pide que espere con los ojos cerrados. Garza le hace caso, pero está grabado el momento de la revelación.

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“Ay, cosita hermosa”, exclama Mariana al ver a su hija, de 19 años, vestida como ella hace 36 años y teniendo la misma posibilidad de un protagónico, pero esta vez de la mano de Pedro Ortiz de Pinedo.

María Perroni
 Mariana Garza Alcanzar Una Estrella No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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