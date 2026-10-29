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Aleks Syntek, entre lágrimas, confirma que ESTÁ SEPARADO de su esposa: “no le quiero hacer daño”

Tras más de 20 años de matrimonio, Syntek atraviesa por una crisis de salud mental que lo llevó a distanciarse de la hermana de la conductora Ingrid Coronado.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aleks Syntek confirma que está separado de su esposa Karen Coronado.

Instagram/YouTube

“No me voy enojado pateando los muebles, me voy diciéndote ‘gracias por lo que me diste, tú recuerdo divino también habla de eso’”.

Desde el 15 de septiembre pasado, Aleks Syntek se mantiene en el ojo del huracán, aunque antes de este episodio ya había confesado que sus últimos cinco años “han sido muy problemáticos”.

De hecho, hace un año se rumoraba que el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ estaba atravesando una crisis en su matrimonio con su esposa Karen, hermana de la conductora de televisión Ingrid Coronado.

Ahora, al borde del llanto, el también compositor admitió que está separado de su esposa, a quien le dedicó las canciones ’Tú necesitas’ e ‘Intocable’, y con quien estuvo en matrimonio por más de 20 años.

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Aleks describió a Karen como una mujer “luchadora” y reconoció haber “coartado” sus sueños debido a lo demandante de su carrera musical.

“No logramos estar juntos, pero me despido de ti. Estoy separado de mi mujer porque no le quiero hacer daño. Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño, quiero que ella sea feliz (…) Yo no me voy con resentimiento, me voy con gratitud. No me voy enojado pateando los muebles, me voy diciéndote ‘gracias por lo que me diste, tú recuerdo divino también habla de eso’”, dijo Syntek entre lágrimas en entrevista con Mariano Osorio.

La historia de amor de Karen Coronado y Aleks Syntek

El músico conoció a Karen en el conocido club nocturno de la ciudad de México, ‘Bulldog’. Ella tenía 15 años y él 23. Syntek esperó que la hermana de Ingrid cumpliera la mayoría de edad y entonces hicieron oficial su noviazgo.

Tras cinco años de novios, se casaron en 2001 y años después nacieron sus hijos Natalia, que se dedica a la actuación, y Raúl Alejandro, quien es conocido como Matías y es actor de doblaje.

Karen Coronado es empresaria, se dedica al diseño de interiores y fundó el negocio de productos ecológicos ‘Ecobutik’.

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Su hija, de 20 años, ha participado en producciones como ‘Héroes’, ‘La partitura secreta’, ‘Se busca papá’ y ‘Locas por el cambio’. La joven actriz se dio a conocer con su nombre artístico Natalia Coronado.

Por su parte, su hijo es conocido como Matías Escajadillo Peña, apellidos reales de Aleks. El joven, de 17 años, se dedica al doblaje mexicano, con actuaciones de voz en producciones como ‘Tolkien’, ‘X-Men: Dark Phoenix’, ‘Sing: Ven y canta’, ‘Rev & Roll’ y ‘Trolls’.

Aleks Syntek Karen Coronado separación
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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