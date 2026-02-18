Suscríbete
Shanik Berman revela que Talina Fernández SE ALEGRÓ por la muerte de su hijo Daniel y después murió Mariana

La comunicadora contó una anécdota donde ‘La Dama del Buen Decir’ emitió duros juicios en su contra.

Febrero 18, 2026 
Ericka Rodríguez
Shanik Berman destapó que Talina Fernández habló mal de ella al morir su hijo Daniel.

“Eso y más se merece por lengua suelta, por hija de la fregada, por boca suelta también. La verdad eso es karma”.

Shanik Berman acudió al podcast ‘Somos brutalmente honestas’ y ahí tuvo una charla con Michelle Vieth y Natalia Valenzuela sobre el dolor de perder un hijo. La comunicadora contó cómo ocurrió el accidente en el que su hijo Daniel perdió la vida a los 19 años.

Berman se encontraba en un viaje de trabajo y al caer la noche se fue a dormir cuando recibió una llamada de un periodista que le preguntaba ‘¿es cierto que tu hijo está muerto?’. Shanik colgó al creer que se trataba de una mentira, pero inmediatamente recibió la llamada de su esposo Jorge, quien le confirmó el deceso y le pidió que regresara de inmediato a México.

La periodista contó que regresó a la ciudad llorando y gritando en el avión tras entender al fin que lo que le dijeron no era sólo un mal sueño.

Era 2004 cuando “un borracho le pegó en la llanta de atrás, el carro se volteó, al carro casi no le pasó nada, a la chica a la que le estaba dando un aventón no se le rompió ni una uña y mi hijo se pegó en la cabeza y falleció”, narró Berman.

Daniel acababa de terminar la prepa y no tenía ninguna enfermedad, por ello su deceso dejó devastada a Shanik.

Al difundirse la noticia, la presentadora recordó que en uno de los programas en los que trabajaba la fallecida Talina Fernández, le preguntaron su opinión, a lo que respondió: “Eso y más se merece por lengua suelta, por hija de la fregada, por boca suelta también. La verdad eso es karma. Ella ha dicho tanto que le mataron al hijo”.

Berman siguió con su relato. “Llego a mi casa, ¿quién estaba ahí?, Talina Fernandez. ‘Oye, Shanik, eso que están diciendo que yo dije, que aunque tú hayas oído que yo lo dije, pero yo no quería decirlo así y lo sacaron de contexto, y yo, cómo crees’. Le dije: ‘Talina, te juro que eso es lo que menos importa. Yo te quiero mucho, ahorita lo que tú digas ni va a traer a mi hijo de regreso ni por tu culpa se fue mi hijo, entonces ni te preocupes’”, le contestó.
Sin embargo, y sin advertir, la vida le tenía deparada la misma situación a Fernández.

“Acto seguido, estoy en ‘La Oreja’ y me dicen: ‘se acaba de morir la hija de Talina Fernández’”.

Shanik afirmó en la emisión que “lo que yo quiero decir nada más es que todo encuentro termina en desencuentro. En esta vida vamos a perder todo”, dejando claro que no guardó ningún rencor para Talina y al contrario la comprendió más al atravesar por el mismo dolor.
En una entrevista previa, la periodista reflexionó sobre si hubiera preferido no tener a su hijo o saber que moriría.
“El problema siempre va a estar, pero tú decides cómo quieres responder al problema... y yo decidí... le dije a mi hija y a mi esposo '¿hubieran preferido nunca tener a Daniel o tenerlo sólo 19 años? Aunque nos lo arrancaron y es el dolor más grande del mundo”.
A lo que reafirmó que siempre elegiría el haber tenido a su hijo. Los 19 años que vivió, dijo la presentadora, fueron hermosos. Además y a veces le consuela pensar que Daniel no sufrió que le rompieran el corazón, así como otros problemas de la vida adulta.

Shanik Berman Talina Fernández
Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
