Shanik Berman NO SOPORTÓ los memes tras su “reportaje” en hotel donde murió Liam Payne

La periodista de espectáculos recibió toda clase de reacciones en redes sociales.

Enero 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman.jpg

Shanik Berman recibió burlas, críticas y memes por su ‘falta de sensibilidad’ y ‘amarillismo’.

TikTok

“No me hagan este tipo de memes, porque yo no soy periodista forense”.

Hace unos días, la controvertida Shanik Berman se colocó en el centro de la conversación tras publicar un video que muchos usuarios catalogaron como fuera de lugar.

La periodista explico que viajó a Buenos Aires, Argentina, para acompañar a su hija Karla a un viaje de negocios, sin embargo, no sabía lo que le esperaba.

“Porque no hay casualidades, hay causalidades. Por que, exacto, yo que vengo a acompañar a Karlita a un viaje de trabajo de ella. Nos pusieron en este hotel y yo llegué y le dije: ‘ay, ponme una bonita vista’. Y me dijo: ‘el hotel está totalmente lleno, sólo queda una habitación’. Y me dieron la del niño. La 310”, dijo Shanik.

LEE TAMBIÉN: Shanik Berman se hospeda en la habitación desde donde se SUICIDÓ Liam Payne: “Cayó desde este balcón”

Se refería a la habitación 310 del hotel Casa Sur, desde donde el cantante británico Liam Payne decidió terminar con su vida el pasado 14 de octubre de 2024.

“Ahí está la alberca. Este es mi balcón, desde donde cayó Liam, ahí está la alberca, yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón”, expresó Berman.

Incluso reconoció que pidió una buena vista sin saber que se trataba del cuarto relacionado con la muerte del exintegrante de ‘One Direction’.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí, pues Shanik también mostró el memorial improvisado que fanáticos del músico colocaron en el frente del edificio ubicado en Palermo.

LEE TAMBIÉN: Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’

“Fuera del hotel donde me estoy hospedando está este homenaje de Liam Payne… se sienten todavía las emociones de todas las fans que vienen, le dejan cosas y se toman fotos”, narró Berman.

Shanik no soportó…

Luego de los memes, criticas y burlas que recibió por el que catalogó “reportaje” y trabajo periodístico”, la comunicadora salió a defenderse.

Y es que usuarios editaron imágenes para colocarla en escenarios de fallecimientos de otras figuras públicas, como en la conocida taquería ‘El Charco de las Ranas’ -donde murió Paco Stanley-, en el sitio del accidente de la avioneta de Jenni Rivera o en la sala donde murió la creadora de ‘Distroller’, ‘Amparín Serrano’, generando comparaciones y parodias.

@shanikberman

“No me hagan este tipo de memes, porque yo no soy periodista forense” #fyp #parati

♬ sonido original - Shanik Berman
“A ver, si ustedes se quedan en el cuarto de Liam Payne y son periodistas, malísimo que no hicieran un reportaje, por eso claro que lo hice”, dijo Berman en una publicación de TikTok.

Y añadió que sus videos eran puramente informativos, desmarcándose de las acusaciones de sensacionalista y falta de sensibilidad.

“No me hagan este tipo de memes, porque yo no soy periodista forense”, tratando de poner un alto a lo que considera una interpretación errónea de su labor.

Sin embargo, sus palabras no detuvieron la crítica pública no detener la generación de memes.

Shanik Berman Liam Payne
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
