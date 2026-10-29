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Martha Figueroa se reencuentra a Claudia Lizaldi tras el pleito en el que le dijo “vieja horrenda”

El estreno de Tom Saywer fue el foro en el que coincidieron; Figueroa asegura que Lizaldi provocó un momento incómodo

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
martha figueroa claudia lizaldi.jpg

Martha narra, “de bulto”, la anécdota del encuentro

Captura Youtube / Instagram

Martha Figueroa cuenta que vio que Claudia Lizaldi se acercaba a ella y en ese momento sintió el verdadero terror.

Ambas coincidieron en el estreno de Tom Sawyer, el musical, una obra infantil producida por Ortíz de Pinedo que se ha ganado buenas críticas de parte de la prensa especializada.
Figueroa cuenta que a la entrada del teatro decidió evitar el encuentro con Lizaldi en el alfombra roja, por lo que mejor entró por un “huequito” y se fue a sentar a su lugar dentro del teatro.
Y minutos más tarde se dio cuenta de que estaba sentada en la misma fila que Lizaldi, pero en extremos opuestos.
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¿Por qué están peleadas Claudia Lizaldi y Martha Figueroa?

El pleito comenzó cuando Claudia Lizaldi se enteró de que Figueroa hizo eco de los rumores de un supuesto coqueteo de Claudia con Juan Soler.
Lizaldi decidió comunicarse con Pepillo Origel para mandarle un recado a Martha Figueroa.
Soler y Lizaldi participan en la obra “El amante in... fiel”, y Martha Figueroa habló en su programa de Youtube “Así se hacen los chismes” de las versiones que aseguraban que Lizaldi está “volada” con Soler.
La actriz y conductora se enteró de los rumores pero supuso que Figueroa lo dijo en su otro programa “Con permiso”, que conduce junto con Pepillo Origel.
Por eso fue a él a quien le mandó un mensaje para reclamarle que “su conductora” había dicho mentiras sobre ella.
Figueroa, en su programa de Youtube de este jueves 9 de abril, leyó completo y textual el mensaje.

“Dile de mi parte a esa vieja horrenda que tienes al lado, horrenda, que está horrenda, que pienso que está horrenda, que estoy sumamente enojada”.

¿Qué pasó entre Martha Figueroa y Claudia Lizaldi en el teatro?

Ese incidente, ocurrido este mismo año, hizo que Martha sintiera que algo podría pasar entre ellas, por lo que decidió no pasar por la alfombra del estreno.

“Si me asomo se va a armar la pelotera”, dijo al contarla anécdota en su programa “Así se hacen los chismes”

Pero luego, cuando estaba sentada, vio que Lizaldi se acercó hacia su lugar. Para su buena suerte, no fue con ella, sino con Danielle Dithurbide, la periodista de Televisa.

Dice Figueroa que las vio platicar un rato y luego Claudia se despidió... pero en lugar de regresar por el mismo camino hacia su lugar, decidió avanzar hacia donde estaba ella.

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Se cruzó con Martha, le pidió permiso de pasar y se alejó, haciendo que pasara un mal rato.
“Ganas de jorobar”, comentó su compañero de programa, Hugo Maldonado.

Marthita concedió: “No lo quise decir yo pero eso dicta el peritaje: si tu lugar está para allá, pues regrésate para allá”.

Martha Figueroa claudia lizaldi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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