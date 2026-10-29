Esteban Macías consigue ‘alborotar’ de nuevo a las redes al APARECER CON REBOZO y tacones de aguja

“Nos dio moda, nos vio vergüenza, nos dio risa”, “amiga… date cuenta”, “mi tía lesbiana”, “mi primo que siempre jugaba a la cocinita”.

Esteban Macías lo volvió a hacer. Y es que todo pareciera como si el periodista buscara sus atuendos para ‘mover el avispero’ y generar opiniones críticas y señalamientos en redes sociales.

El presentador de ‘Chismorreo’ no se salvó del ‘hate’ tras aparecer con rebozo, trenza y maquillaje a la presentación de la serie ‘Todo Vale’, donde Kim Kardashian es la protagonista.

La famosa pisó México en compañía de Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts para la promoción de su proyecto, a donde el también crítico de cine llegó acompañado de su novia Daniella Gómez.

“Nos dio moda, nos vio vergüenza, nos dio risa”, “amiga… date cuenta”, “mi tía lesbiana”, “mi primo que siempre jugaba a la cocinita” y comparaciones con la política Beatriz Paredes fueron algunos de los comentarios de recibió Esteban tras experimentar con su feminidad.

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También ha mencionado que se siente muy cómodo y que su pareja le ayuda a elegir su ropa en muchas ocasiones.

“La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias, son cosas que solamente son de una persona y esa persona tiene todo el derecho a llevarlas y hacerlas como más se les antoje”, dijo en en el pasado.

También ha reprochado que a los jóvenes y guapos como Jacob Elordi, Harry Styles y ‘Bad Bunny’, que han usado prendas y accesorios ‘de mujer’ no se les crítica.

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En tanto, Esteban luce feliz y para el segundo día de eventos con Kardashian, donde la pudo entrevistar, hasta eligió acudir con tacones de aguja.