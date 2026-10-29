Romina Marcos acusa a La Granja VIP de perjudicar a su mamá Niurka a propósito y le da con todo a Flor Rubio

“Esto no va a parar el día que el señor Gallo aplique sus reglas parejo”,le advirtió Romina a la producción de La Granja VIP.

La hija de Niurka hizo eco de las acusaciones que desde hace tres semanas rondan al reality show de Azteca: se manipula el juego para perjudicar al equipo de Niurka.

“Yo también estaría cansada de ver que a mi equipo lo castigan y al otro no; y lo digo como público”, le respondió a Linet Puente, quien quiso cuestionarla por la actitud de Niurka de hacer trampa.

Esta semana, muchas reglas de La Granja VIP se han roto, incluyendo estrategias para perder a propósito los juegos, complots para nominaciones a modo y negativas a participar en las dinámicas.

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Y ninguna de ellas provocó el castigo de parte de “el señor Gallo” que es la manera en que Adal Ramones se refiere a la producción del reality cuando toma decisiones dentro del juego.

Fue hasta este miércoles cuando se decidió que sí se castigaría una de estas violaciones: Kevyn saboteó el juego de ambos equipos por una broma constante.

“El señor Gallo decidió que quedas nominado”, dijo Adal.

El pleito con Linet Puente y Flor Rubio

Linet Puente consideró que Kevyn se merecía el castigo pero Romina la encaró para señalar que esa decisión es, por lo menos, sospechosa.

“Es una cadenita que empezó cuando la resistencia se puso de acuerdo para perder un juego de poder y no hubo consecuencias”.

Linet le dijo que eso fue una decisión de equipo, mientras que lo de Kevyn fue una decisión personal.

Romina le respondió: “Es un ejemplo mi Linet pero te puedo poner un ejemplo de cada uno de los equipos de la resistencia. Por eso mi mamá dice que no participa porque el otro le pega, el otro no jala el molino, y no hay consecuencias”.

Flor Rubio intervino también para ponerse del lado de Linet e insinuar que Niurka no estaba siendo honesta pues “es una mujer de televisión” y no quiere participar en los juegos sólo porque se siente enferma. Romina le dijo:

“Mira mi Flor: tú lo has dicho muchas veces ahí sentada: también son seres humanos. Y mi mamá no está ahorita ahí en el escenario, donde ella hace lo que saber, que es bailar, cantar. Ella está ahorita ahí como madre, hija, hermana”

La discusión terminó con Romina haciendo ver el desequilibrio en las decisiones del señor Gallo.

“Yo también estaría cansada de ver las injusticias de que a mi equipo lo castigan y a los otros no”.