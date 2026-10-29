Reportan a 7 mexicanos heridos y UN DESAPARECIDO en el choque de trenes en España

“A la fecha, ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en España ya estableció contacto con los siete mexicanos que viajaban a bordo de los trenes que chocaron en Urda, Toledo.

Al tiempo indicó que ya recibieron atención médica por lesiones y que fueron dados de alta.

“A la fecha, ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta”, se lee en el comunicado.

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Sin embargo, sigue en la búsqueda de un turista mexicano que viajaba solo a Sevilla y del que no se tienen noticias. Aseguró que personal del consulado mantiene contacto con la familia.

La Cancillería destacó que la embajada mexicana continuará en estrecha coordinación con las autoridades españolas y en comunicación con las familias con la intención de brindar la asistencia consular que se requiera.

También expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario y deseó una pronta recuperación a las personas lesionadas, así como también externó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España.

¿Cómo fue el accidente de trenes en España?

La mañana del miércoles 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaron en la villa de Urda, provincia de Toledo, España, y causó 68 muertes.

El accidente involucró a un tren ‘AVE’ de ‘Renfe’ y otro de la compañía ‘Iryo’, que circulaban por la ruta Madrid-Sevilla.

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Según reportes, uno de los convoyes impactó por detrás al otro, que se encontraba detenido en las vías. El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de personas lesionadas.

Las autoridades mantienen las labores de atención a las víctimas e investigan las causas del accidente, mientras el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue suspendido.