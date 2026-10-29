Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Reportan a 7 mexicanos heridos y UN DESAPARECIDO en el choque de trenes en España

Un turista que viajaba solo de Toledo a Sevilla sigue desaparecido y su hermana confirma que no está en la lista de hospitales.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Choque-trenes.jpg

Choque de trenes en Toledo, España.

Guardia Civil

“A la fecha, ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en España ya estableció contacto con los siete mexicanos que viajaban a bordo de los trenes que chocaron en Urda, Toledo.

Al tiempo indicó que ya recibieron atención médica por lesiones y que fueron dados de alta.

“A la fecha, ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes involucrados. Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta”, se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Paty Manterola revela que IBA A ABORDAR el tren que chocó en España y dejó casi 70 muertos

Sin embargo, sigue en la búsqueda de un turista mexicano que viajaba solo a Sevilla y del que no se tienen noticias. Aseguró que personal del consulado mantiene contacto con la familia.

La Cancillería destacó que la embajada mexicana continuará en estrecha coordinación con las autoridades españolas y en comunicación con las familias con la intención de brindar la asistencia consular que se requiera.

También expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario y deseó una pronta recuperación a las personas lesionadas, así como también externó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España.

¿Cómo fue el accidente de trenes en España?

La mañana del miércoles 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaron en la villa de Urda, provincia de Toledo, España, y causó 68 muertes.

El accidente involucró a un tren ‘AVE’ de ‘Renfe’ y otro de la compañía ‘Iryo’, que circulaban por la ruta Madrid-Sevilla.

NO TE VAYAS SIN LEER: Muere periodista tras descarrilarse tren en el que viajaba; iba a presentar a su esposa con su familia

Según reportes, uno de los convoyes impactó por detrás al otro, que se encontraba detenido en las vías. El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de personas lesionadas.

Las autoridades mantienen las labores de atención a las víctimas e investigan las causas del accidente, mientras el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue suspendido.

España choque tren
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Patricia Manterola. Foto: Ricardo Cristino
Famosos
Paty Manterola revela que IBA A ABORDAR el tren que chocó en España y dejó casi 70 muertos
Octubre 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Padre-casco.jpg
Viral
Sacerdote USA CASCO y encadena crucifijo por seguridad y tras tragedia mortal en misa
Octubre 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sacerdote cruz.jpg
Viral
¡Tercer drama de sacerdote aplastado en la iglesia! Ahora fue con una pesada cruz de madera
Octubre 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Juego-mecanico.jpg
Viral
Joven pierde la vida trágicamente al caer de JUEGO MECÁNICO en la ‘Feria de Cabo San Lucas’
Octubre 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
romina marcos niurka.jpg
Famosos
Romina Marcos acusa a La Granja VIP de perjudicar a su mamá Niurka a propósito y le da con todo a Flor Rubio
Niurka y su equipo sienten que son castigados siempre, mientras que a sus rivales es les perdona todo
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
ALEKS SYNTEK (7).jpg
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Cuando Natalia cumplió un año, Syntek quiso presentarla en las páginas de TVyNovelas: “Pensé que no superaría la prueba”
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominacion 28 de octubre.jpg
Famosos
¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”
Estos son los nominados de este 28 de octubre en La Granja VIP
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
salma Hayek (5).jpg
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
¿Cómo era Salma Hayek de niña? La propia actriz, productora y empresaria lo escribió en nuestras páginas de TVyNovelas
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores