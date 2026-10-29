Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Belinda se puso a ‘hablar alienígena’ con Mafe Walker aprovechando su disfraz en pleno ‘BELIWEEN’

Belinda ‘se comunicó’ con la influencer que es capaz de transmitir ‘códigos galácticos interdimensionales’.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Belinda.jpg

Belinda vivió un insólito momento junto a Mafe Walker.

Instagram

La tradicional fiesta de Halloween que organiza Belinda se llevó a cabo la noche de ayer. La cantante eligió para este ‘Beliween’ disfrazarse como el xenomorfo de la saga ‘Alien’, cuyo primer filme se remonta al año 1979.

La criatura extraterrestre en la que se convirtió Belinda incluyó una estructura con rasgos biomecánicos, prótesis, una silueta alargada y elementos que remitieron a la cabeza sin ojos visibles del personaje.

Emulando las fiestas de la actriz estadounidense Heidi Klum, Belinda comenzó con reuniones privadas donde se divertía entre amigos, sin embargo, desde hace dos años, la invitación al Halloween de la intérprete se abrió a actores, cantantes, influencers y personalidades de internet. De hecho, en esta edición 2026 acudió la cantante Victoria Justice, famosa por protagonizar ‘Zoey 101’ y ‘Victorious’.

TE RECOMENDAMOS: Confunden a esposa de músico con Inés Gómez Mont en el ‘GALIFEST’ y se arma un alboroto

Previo a la fiesta, la también cantante mostró parte de una nave que se utilizó para la escenografía y compartió un video de Jaime Maussan.

También estuvo presente Mafe Walker, quien se volvió tendencia al afirmar que podía comunicarse con extraterrestres y transmitir ‘códigos galácticos interdimensionales’.

Belinda imitó el presunto idioma extraterrestre en un video promocional. El clip fue grabado en Teotihuacán y anunciaba la llegada de una supuesta conexión interdimensional relacionada con el ‘Beliween’.

Walker también asistió a la celebración como invitada especial y ahí volvieron a ‘hablar alienígena’. La presencia de Mafe provocó comentarios entre usuarios que siguieron las publicaciones de los asistentes y compartieron fragmentos de los disfraces, la decoración y las apariciones de celebridades.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

lacasa--famosos--.jpg
Famosos
Todo lo que pasó en la GRAN FINAL de La Casa de los Famosos México 2026
Karina, Mariana, Memo, Ese y Gema llegaron como finalistas al domingo 4 de octubre. ¿Quién fue tu favorito?
Octubre 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¡Sorpresa por el SEXTO finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Octubre 01, 2026
Famosos
Galilea Montijo viste un plumaje parisino para la final de La Casa de los Famosos
Octubre 04, 2026
Famosos
¿En qué se gastaron los 4 millones de pesos los 3 ganadores anteriores de La Casa de los Famosos?
Octubre 04, 2026
Famosos
Ese Pérez insultó a Arantza en la fiesta de La Casa de los Famosos; Cynthia Klitbo lo exhibe y destroza
Octubre 04, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: Al interior de la deslumbrante y exclusiva fiesta de Halloween de Belinda: FOTOS + VIDEO

Entre los demás invitados al Halloween estuvieron: Elaine Haro, ‘Shiky’, Aarón Mercury, Brianda Deyanara, Eddy Vilard, Lola Índigo, ‘Pambo’, Diana Bovio, Paulina Goto, Fede Vigevani, Omar Chaparro y su esposa Lucy, entre muchos otros.

Belinda Halloween
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mhoni vidente checo perez.jpg
Famosos
“Checo” Pérez se llevará tres sustos durante la carrera de Fórmula 1, predice Mhoni Vidente
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
martha figueroa claudia lizaldi.jpg
Famosos
Martha Figueroa se reencuentra a Claudia Lizaldi tras el pleito en el que le dijo “vieja horrenda”
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
romina marcos niurka.jpg
Famosos
Romina Marcos acusa a La Granja VIP de perjudicar a su mamá Niurka a propósito y le da con todo a Flor Rubio
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
ALEKS SYNTEK (7).jpg
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominacion 28 de octubre.jpg
Famosos
¿Niurka y su equipo hacen trampa en La Granja VIP? Adal Ramones no pudo evitarlo: “Les puede salir caro”
Estos son los nominados de este 28 de octubre en La Granja VIP
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
salma Hayek (5).jpg
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
¿Cómo era Salma Hayek de niña? La propia actriz, productora y empresaria lo escribió en nuestras páginas de TVyNovelas
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
aguascalientes-se-llena-de-catrinas-asi-sera-el-festival-cultural-de-calaveras-2026.png
Vida y Hogar
¡Aguascalientes se llena de catrinas! Así será el Festival Cultural de Calaveras 2026, con Pepe Aguilar, desfiles y grandes espectáculos
La celebración del Día de Muertos llegará a Aguascalientes con diez días de conciertos, actividades familiares y espectáculos gratuitos. Pepe Aguilar será uno de los artistas principales de esta edición.
Octubre 28, 2026
isabella canal 6 ernesto chavana.jpg
Famosos
De la Central de Abastos a la tv: así es la historia de Isabella Rojas, modelo herida por Chavana con un dron
Apenas en abril de 2025, Isabella apareció por primera vez en el programa Es Show y así la recibió Ernesto Chavana
Octubre 28, 2026
 · 
Alejandro Flores