Belinda se puso a ‘hablar alienígena’ con Mafe Walker aprovechando su disfraz en pleno ‘BELIWEEN’

La tradicional fiesta de Halloween que organiza Belinda se llevó a cabo la noche de ayer. La cantante eligió para este ‘Beliween’ disfrazarse como el xenomorfo de la saga ‘Alien’, cuyo primer filme se remonta al año 1979.

La criatura extraterrestre en la que se convirtió Belinda incluyó una estructura con rasgos biomecánicos, prótesis, una silueta alargada y elementos que remitieron a la cabeza sin ojos visibles del personaje.

Emulando las fiestas de la actriz estadounidense Heidi Klum, Belinda comenzó con reuniones privadas donde se divertía entre amigos, sin embargo, desde hace dos años, la invitación al Halloween de la intérprete se abrió a actores, cantantes, influencers y personalidades de internet. De hecho, en esta edición 2026 acudió la cantante Victoria Justice, famosa por protagonizar ‘Zoey 101’ y ‘Victorious’.

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Previo a la fiesta, la también cantante mostró parte de una nave que se utilizó para la escenografía y compartió un video de Jaime Maussan.

También estuvo presente Mafe Walker, quien se volvió tendencia al afirmar que podía comunicarse con extraterrestres y transmitir ‘códigos galácticos interdimensionales’.

Belinda imitó el presunto idioma extraterrestre en un video promocional. El clip fue grabado en Teotihuacán y anunciaba la llegada de una supuesta conexión interdimensional relacionada con el ‘Beliween’.

Walker también asistió a la celebración como invitada especial y ahí volvieron a ‘hablar alienígena’. La presencia de Mafe provocó comentarios entre usuarios que siguieron las publicaciones de los asistentes y compartieron fragmentos de los disfraces, la decoración y las apariciones de celebridades.

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Entre los demás invitados al Halloween estuvieron: Elaine Haro, ‘Shiky’, Aarón Mercury, Brianda Deyanara, Eddy Vilard, Lola Índigo, ‘Pambo’, Diana Bovio, Paulina Goto, Fede Vigevani, Omar Chaparro y su esposa Lucy, entre muchos otros.

ok, pero elaine y shiky enterándose que la temática del #beliween era de aliens, JAJJAAJ los amo. pic.twitter.com/hkNYmRpxQy — jennie.🦋🐈‍⬛ (@seriesandmusic) October 29, 2026