Karol G, Rosalía, Juanes, Daddy Yankee, Xavi y los mejores momentos del Latin Grammy 2026

Este jueves 12 de noviembre de 2026, la Academia Latina de la Grabación llevó a cabo la 27.ª edición de los Premios Latin Grammy 2026 a lo mejor de la música latina.
Una ceremonia llena de estrellas de distintos géneros musicales, desde el pop hasta la música urbana, sin olvidar el regional mexicano y las propuestas alternativas. Entre los artistas que brillaron, destacan: Karol G, Rosalía, Bad Gyal, Bizarrap, Carín León, Xavi, entre otros.
Además, se realizó un homenaje a Willie Colón y a José Alfredo Jiménez, mientras que Roselyn Sánchez fue la conductora por décimo año consecutivo.
Daddy Yankee, fue reconocido como Persona del Año, por su amiga Janet Jackson, con quien hace ocho años grabó una canción.
WHAAAT???!!!— MariaFernanda (@nandamfp1) November 13, 2026
Janeth Jackson and Daddy Yankee! ❤️
No estaba en mi bingo card ✨#LatinGRAMMY pic.twitter.com/0KevXKy5V4
¿Quiénes ganaron en las categorías principales?
Grabación del Año - Milo J con “Niño”
Álbum del Año - Rosalía con “LUX” - La cantante se emocionó porque Juanes le entregó el trofeo, y recordó que él la apoyó desde los inicios de su carrera.
Cancion del Año - ‘La Perla’ - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
Mejor Nuevo Artista - Aria Vega
Mejor Álbum pop Contemporáneo - Alejandro Sanz con '¿Y ahora qué?’
Mejor Álbum Pop - Laura Pausini con ‘Yo canto 2'
Mejor Performance de Reguetón - Karol G, Feid
Mejor Álbum de Música Urbana - Karol G
Mejor Álbum Rock - Fito Páez
Mejor Álbum Pop/Rock - Juanes
Mejor Álbum de Música alternativa - Rosalía
Mejor Álbum Salsa - Luis Enrique
Mejor Álbum Cumbia/Vallenato - Carlos Vives
Mejor Álbum Tropical tradicional -Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum Tropical contemporáneo - Fonseca
Mejor Álbum Tejano - Bobby Pulido
Mejor Álbum Norteño - Grupo Frontera
Mejor Álbum Música Mexicana Contemporánea - Xavi
Mejor Álbum Pop Contemporáneo en portugués - Anitta
Por su parte, Camila Fernández rompió en llanto por la felicidad de ganar en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera