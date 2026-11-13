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Niurka no puede parar de llorar pero se ríen de ella en La Granja VIP: “Es infantiloide”

Esta semana, Niurka ha burlado casi todas las reglas de convivencia del reality show

Noviembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
niurka la granja vip (1).jpg

Niurka en pleno llanto

Captura LG VIP

Niurka simplemente se ha rebelado. O mejor dicho, ha decidido desobedecer casi todas las reglas de convivencia dentro de La Granja VIP.

La vedette cubana empezó el día este 12 de noviembre profundamente triste: lloró amargamente por la cercanía de su cumpleaños.
Ante la posibilidad de que siga dentro del reality sin ver a sus seres queridos, Niurka se sintió agobiado por sus emociones.
Su sentimiento de frustración la llevaron a convertirse en una granjera indisciplinada.

La rebelión de Niurka

Esta semana fue condenada ser peón, es decir, dedicarse al trabajo más duro dentro de la granja, incluyendo empujar el molino para generar agua corriente dentro de la casa.
Hoy simplemente no lo hizo.

“Y ya no lo voy a hacer”, le dijo a Manelyk, una de sus rivales más acérrimas.

También violó la regla que prohíbe a los peones comer de los alimentos de la casa, y se metió a la cocina a comer cereal.

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Finalmente, se negó a participar en la dinámica de uno de los patrocinadores del reality: una sesión de spa para las mujeres de la granja.
“No tengo ganas de esta cosas”, le dijo contundente a Rafa Mercadante, quien intentó convencerla.

¿Por qué lloró Niurka?

Luego, durante el programa en vivo de este jueves, Niurka se vistió con un rebozo rojo que se puso en la cabeza.

Y cuando comenzó el programa, también ella comenzó a llorar desconsolada. Durante tres minutos, la vedette no hizo más que llorar porque, dijo, extraña a sus hijos y a su marido.

Linet Puente fue contundente: “No le creo”.

Manelyk y Mono, fueron más duros e incluso se rieron de ella: mientras Niurka lloraba porque dijo que estaba ya muy agotada físicamente, ellos dos sonreían con cara de incredulidad.

Niurka
 La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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