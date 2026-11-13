¿Hija de Regina Torné puede heredar pese a estar en la cárcel?

Regina Torné se había retirado de la vida pública desde hace una década.

Se mudó a Puebla, donde puso una academia de artes enfocada en la danza. Ocasionalmente viajaba a la Ciudad de México, donde también tenía una residencia. Su muerte, según el testimonio de sus amigos y familiares,fue repentina y provocada por un infarto fulminante.

De hecho, cuentan que ella solía vaticinar: “Nací en Tabasco y moriré en Puebla”.

A Regina Torné le sobreviven su hija Regina del Pilar Campos y tres nietos.

No se ha revelado aún el contenido de su testamento pero ellos cuatro serían los primeros en la sucesión testamentaria, lo que a su vez genera la duda de si su hija, quien está en la cárcel purgando una sentencia, puede heredar.

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¿Qué paso con la hija de Regina Torné?

Regina del Pilar Campos en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía una relación extramarital, planearon asesinar a Maribel Flores Monroy, con quien estaba casado el implicado y tenía una hija de 6 años.

Según la investigación, el 20 de enero de 2006, Maribel volvió a su casa tras dejar a su hija en la escuela y se encontró con Regina y tres hombres que había contratado para cometer el delito. La hija de la actriz ya llevaba meses enviando mensajes de intimidación a la esposa de su amante.

Los cuatro implicados golpearon a Maribel para después secuestrarla y asesinarla; la víctima murió por asfixia el mismo día. Finalmente, quemaron los restos de la mujer, pero vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras dieron aviso a las autoridades. Tras los hechos, las autoridades detuvieron a los culpables, sin embargo dos de los agresores lograron escapar.

Finalmente, con el inicio de las investigaciones se logró detener a los otros dos implicados, así como a Édgar por el delito. Tras realizarse el juicio, un juez sentencio a Regina del Pilar a 35 años de prisión y a Édgar a 26 años.

Regina y su amante se conocieron gracias al trabajo de taxista que tenía, ya que constantemente la trasladaba por la ciudad. Cuando se dio a conocer el terrible crimen también se filtró que fue la propia Regina quien orquestó el plan.

¿Qué dice la ley sobre el caso de la hija de Regina Torné y la herencia?

Las leyes aplicables al caso de la herencia de Regina Torné serían los Códigos Civiles local y federal.

Ambos contienen un principio básico: Capacidad general para heredar, la cual garantiza que todas las personas “de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto”.

La hija de Regina Torné, por tanto, sí podía heredar el patrimonio legado por la actriz.

Sin embargo, existe una salvedad en su caso específico. En la sentencia que recibió, también se le condenó al pago de 163,249.10 pesos por reparación del daño a favor de la familia de la víctima.

En ese caso, el Código Penal Federal en sus artículos 29 y 34 establecen que “la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y puede hacerse efectiva sobre los bienes y patrimonio del sentenciado, lo que incluye bienes recién heredados”.

Es decir, que en cuanto recibiera la herencia, la autoridad judicial podría ejecutar el embargo de la misma hasta por el monto de lo que tiene que pagar por ese concepto.

Eso no tendría efecto en caso de que Regina hubiera dejado su herencia a sus tres nietos o alguno de ellos.