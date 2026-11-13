Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Hija de Regina Torné puede heredar pese a estar en la cárcel?

Regina del Pilar Campos está sentenciada desde hace una década

Noviembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
regina torne.jpg

Regina Torné

Captura AMACC

Regina Torné se había retirado de la vida pública desde hace una década.

Se mudó a Puebla, donde puso una academia de artes enfocada en la danza. Ocasionalmente viajaba a la Ciudad de México, donde también tenía una residencia. Su muerte, según el testimonio de sus amigos y familiares,fue repentina y provocada por un infarto fulminante.
De hecho, cuentan que ella solía vaticinar: “Nací en Tabasco y moriré en Puebla”.
A Regina Torné le sobreviven su hija Regina del Pilar Campos y tres nietos.
No se ha revelado aún el contenido de su testamento pero ellos cuatro serían los primeros en la sucesión testamentaria, lo que a su vez genera la duda de si su hija, quien está en la cárcel purgando una sentencia, puede heredar.
TE RECOMENDAMOS: Susana González arropa a su hija Tuti en su debut en “Todavía te amo": “Me preocupa que lo haga bien”

¿Qué paso con la hija de Regina Torné?

Regina del Pilar Campos en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía una relación extramarital, planearon asesinar a Maribel Flores Monroy, con quien estaba casado el implicado y tenía una hija de 6 años.
Según la investigación, el 20 de enero de 2006, Maribel volvió a su casa tras dejar a su hija en la escuela y se encontró con Regina y tres hombres que había contratado para cometer el delito. La hija de la actriz ya llevaba meses enviando mensajes de intimidación a la esposa de su amante.
Los cuatro implicados golpearon a Maribel para después secuestrarla y asesinarla; la víctima murió por asfixia el mismo día. Finalmente, quemaron los restos de la mujer, pero vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras dieron aviso a las autoridades. Tras los hechos, las autoridades detuvieron a los culpables, sin embargo dos de los agresores lograron escapar.

La Mansión VIP
La-Mansion-VIP.jpg
Famosos
Otro que abandona ‘La Mansión VIP’ en la madrugada y tras crisis de ansiedad… crecen RUMORES DE ABSTINENCIA
‘Dani Flow’ duró 4 horas y su compañero 1 día, sin embargo llama la atención que ambos padecieron ansiedad, desesperación y temblores.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Quién es Jlexis, el influencer de 25 años que parece enamorado de Doña Alegría en La Mansión VIP?
Noviembre 11, 2026
Famosos
¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA
Noviembre 09, 2026
Famosos
¿Bellakath es o no es abogada? Este es el verdadero nivel de estudios de la habitante de La Mansión VIP
Noviembre 08, 2026
Famosos
El oscuro pasado de Bellakath, nueva integrante de La Mansión VIP
Noviembre 07, 2026

Finalmente, con el inicio de las investigaciones se logró detener a los otros dos implicados, así como a Édgar por el delito. Tras realizarse el juicio, un juez sentencio a Regina del Pilar a 35 años de prisión y a Édgar a 26 años.
Regina y su amante se conocieron gracias al trabajo de taxista que tenía, ya que constantemente la trasladaba por la ciudad. Cuando se dio a conocer el terrible crimen también se filtró que fue la propia Regina quien orquestó el plan.

¿Qué dice la ley sobre el caso de la hija de Regina Torné y la herencia?

Las leyes aplicables al caso de la herencia de Regina Torné serían los Códigos Civiles local y federal.
Ambos contienen un principio básico: Capacidad general para heredar, la cual garantiza que todas las personas “de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto”.
La hija de Regina Torné, por tanto, sí podía heredar el patrimonio legado por la actriz.
Sin embargo, existe una salvedad en su caso específico. En la sentencia que recibió, también se le condenó al pago de 163,249.10 pesos por reparación del daño a favor de la familia de la víctima.

En ese caso, el Código Penal Federal en sus artículos 29 y 34 establecen que “la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y puede hacerse efectiva sobre los bienes y patrimonio del sentenciado, lo que incluye bienes recién heredados”.
Es decir, que en cuanto recibiera la herencia, la autoridad judicial podría ejecutar el embargo de la misma hasta por el monto de lo que tiene que pagar por ese concepto.
Eso no tendría efecto en caso de que Regina hubiera dejado su herencia a sus tres nietos o alguno de ellos.

Regina Torné
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer habría sufrido UNA EMBOLIA y por eso se salió de ‘La Granja VIP’: “la cara se le hacía de lado”
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sheyla-Tadeo.jpg
Famosos
Sheyla Tadeo destrozada confiesa que NO HA PODIDO SUPERAR la muerte de su padre: “no estoy”
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fabiana-Perzabal.jpg
Famosos
Fallece el padre de Fabiana Perzabal, actriz de ‘Mujeres Asesinas’
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jesse-Joy-papá.jpg
Famosos
¿Que Joy tendrá que PAGAR REGALÍAS y quitar el nombre de Jesse?; entran abogados
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
El eterno ‘Malcolm el de en medio’ terminó IMPACTADO contra un muro de contención en un circuito NASCAR
Esto se sabe sobre la salud de Frankie Muniz tras el brutal incidente por el que fue trasladado a un hospital.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuelo-abandonado.jpg
Viral
Adulto mayor FUE ABANDONADO afuera de una clínica del IMSS en Ecatepec; lo trajeron desde California
El hombre de 67 años contó que lo trasladaron en avión desde Estados Unidos a un domicilio en el Estado de México y a la media noche lo abandonaron en el hospital.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
vadhir derbez (4).jpg
Famosos
Abogados de Vadhir Derbez desconocen el nuevo caso de abuso contra el actor
El actor y cantante Vadhir Derbez aún no es notificado por la anterior denuncia, que enfrenta desde abril
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granka vip niurka ivonne (1).jpg
Famosos
Adal Ramones pide respeto pero lo ignoran Niurka, Ivonne Montero, Kevyn y Julio Camejo
Los nominados de este 11 de noviembre pertenecen todos al mismo equipo de Los Disfuncionales
Noviembre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores