Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Creador de La Mansión VIP regaña a la abuelita de Aldo de Nigris: “usted dijo que no quería ser como Niurka”

“Estoy aquí haciendo el ridículo”,reclamó a su vez Doña Alegría, quien tuvo que disfrazarse como Jlexis

Noviembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
doña alegría la mansion vip.jpg

Doña Alegría intercambió roles con el reguetonero Jlexis

Captura La Mansión VIP

Doña Alegría, fiel a su personalidad honesta, franca y frontal, ha pasado sus primeros cuatro días dentro de La Mansión VIP reclamando y reclamando.

La abuelita de Aldo de Nigris se ha dirigido a las cámaras dentro de la casa del reality show para llamar la atención de HotSpanish, el creador de La Mansión VIP.
Le ha mandado recados para quejarse de que la obligan a participar en las dinámicas de la Mansión, que es un reality dominado por influencers y creadores de contenido, lo que significa en lo cotidiano que el ambiente está dominado por la fiesta, el alcohol, el baile y las bromas pesadas.
Doña Alegría no ha podido, aunque ha querido, mantenerse al margen de esas situaciones, lo que le ha generado una molestia generalizada.
TE RECOMENDAMOS: Susana González arropa a su hija Tuti en su debut en “Todavía te amo": “Me preocupa que lo haga bien”

La aclaración de HotSpanish

Ante esta situación, HotSpanish decidió intervenir y entró a La Mansión VIP este jueves para dirigirse directamente a ella.

“Quiero aclararle una cosa a doña Leticia (ese es el nombre de pila de la mamá de Poncho de Nigris) yo lo que le dije es que nunca la obligaría a hacer cosas que la pusieran en riesgo”.

Doña Alegría protestó y aseguró que HotSpanish lo que le prometió fue cuidarla, ya que ella tiene 72 años. “Francamente me arrepiento de haber entrado”.

La Mansión VIP
La-Mansion-VIP.jpg
Famosos
Otro que abandona ‘La Mansión VIP’ en la madrugada y tras crisis de ansiedad… crecen RUMORES DE ABSTINENCIA
‘Dani Flow’ duró 4 horas y su compañero 1 día, sin embargo llama la atención que ambos padecieron ansiedad, desesperación y temblores.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Quién es Jlexis, el influencer de 25 años que parece enamorado de Doña Alegría en La Mansión VIP?
Noviembre 11, 2026
Famosos
¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA
Noviembre 09, 2026
Famosos
¿Bellakath es o no es abogada? Este es el verdadero nivel de estudios de la habitante de La Mansión VIP
Noviembre 08, 2026
Famosos
El oscuro pasado de Bellakath, nueva integrante de La Mansión VIP
Noviembre 07, 2026

Pero el creador de contenido se mostró firme... aunque conciliador.

“Las dinámicas de La Mansión no son extremas, no son de riesgo, no la voy a poner a pararse de cabeza y sumergirse en agua; son dinámicas de convivencia”.

Finalmente, doña Alegría tuvo que aceptar. Y esta tarde, de hecho, se vistió de reguetonero ya que la dinámica de hoy fue intercambio de roles: la mamá de Poncho intercambió personaje con Jlexis, cantante urbano que, por cierto, ha estado muy cerca de ella apoyándola.

HotSpanish le recordó, de hecho, una plática que tuvieron días previos al inicio del reality: “Usted me dijo que no quería ser como Niurka”.

El año pasado, Niurka fue la primera expulsada y salió lanzando insultos y gritando groserías en contra de HotSpanish al que acusó de manipulación.

Poncho de Nigris, mientas tanto, aseguró la tarde de este 12 de noviembre que esta noche irá por su mamá para sacarla del reality.

La Mansión VIP Doña Lety Guajardo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
Natalia Alcocer habría sufrido UNA EMBOLIA y por eso se salió de ‘La Granja VIP’: “la cara se le hacía de lado”
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sheyla-Tadeo.jpg
Famosos
Sheyla Tadeo destrozada confiesa que NO HA PODIDO SUPERAR la muerte de su padre: “no estoy”
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fabiana-Perzabal.jpg
Famosos
Fallece el padre de Fabiana Perzabal, actriz de ‘Mujeres Asesinas’
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jesse-Joy-papá.jpg
Famosos
¿Que Joy tendrá que PAGAR REGALÍAS y quitar el nombre de Jesse?; entran abogados
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
El eterno ‘Malcolm el de en medio’ terminó IMPACTADO contra un muro de contención en un circuito NASCAR
Esto se sabe sobre la salud de Frankie Muniz tras el brutal incidente por el que fue trasladado a un hospital.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuelo-abandonado.jpg
Viral
Adulto mayor FUE ABANDONADO afuera de una clínica del IMSS en Ecatepec; lo trajeron desde California
El hombre de 67 años contó que lo trasladaron en avión desde Estados Unidos a un domicilio en el Estado de México y a la media noche lo abandonaron en el hospital.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
vadhir derbez (4).jpg
Famosos
Abogados de Vadhir Derbez desconocen el nuevo caso de abuso contra el actor
El actor y cantante Vadhir Derbez aún no es notificado por la anterior denuncia, que enfrenta desde abril
Noviembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granka vip niurka ivonne (1).jpg
Famosos
Adal Ramones pide respeto pero lo ignoran Niurka, Ivonne Montero, Kevyn y Julio Camejo
Los nominados de este 11 de noviembre pertenecen todos al mismo equipo de Los Disfuncionales
Noviembre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores