Creador de La Mansión VIP regaña a la abuelita de Aldo de Nigris: “usted dijo que no quería ser como Niurka”

Doña Alegría, fiel a su personalidad honesta, franca y frontal, ha pasado sus primeros cuatro días dentro de La Mansión VIP reclamando y reclamando.

La abuelita de Aldo de Nigris se ha dirigido a las cámaras dentro de la casa del reality show para llamar la atención de HotSpanish, el creador de La Mansión VIP.

Le ha mandado recados para quejarse de que la obligan a participar en las dinámicas de la Mansión, que es un reality dominado por influencers y creadores de contenido, lo que significa en lo cotidiano que el ambiente está dominado por la fiesta, el alcohol, el baile y las bromas pesadas.

Doña Alegría no ha podido, aunque ha querido, mantenerse al margen de esas situaciones, lo que le ha generado una molestia generalizada.

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La aclaración de HotSpanish

Ante esta situación, HotSpanish decidió intervenir y entró a La Mansión VIP este jueves para dirigirse directamente a ella.

“Quiero aclararle una cosa a doña Leticia (ese es el nombre de pila de la mamá de Poncho de Nigris) yo lo que le dije es que nunca la obligaría a hacer cosas que la pusieran en riesgo”.

Doña Alegría protestó y aseguró que HotSpanish lo que le prometió fue cuidarla, ya que ella tiene 72 años. “Francamente me arrepiento de haber entrado”.

Pero el creador de contenido se mostró firme... aunque conciliador.

“Las dinámicas de La Mansión no son extremas, no son de riesgo, no la voy a poner a pararse de cabeza y sumergirse en agua; son dinámicas de convivencia”.

Finalmente, doña Alegría tuvo que aceptar. Y esta tarde, de hecho, se vistió de reguetonero ya que la dinámica de hoy fue intercambio de roles: la mamá de Poncho intercambió personaje con Jlexis, cantante urbano que, por cierto, ha estado muy cerca de ella apoyándola.

HotSpanish le recordó, de hecho, una plática que tuvieron días previos al inicio del reality: “Usted me dijo que no quería ser como Niurka”.

El año pasado, Niurka fue la primera expulsada y salió lanzando insultos y gritando groserías en contra de HotSpanish al que acusó de manipulación.

Poncho de Nigris, mientas tanto, aseguró la tarde de este 12 de noviembre que esta noche irá por su mamá para sacarla del reality.