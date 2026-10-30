¡Otro que se va de ‘Sale el Sol’! Así SE DESPIDIÓ ‘Beibi’ entre lágrimas: “me llevó un gran amor de todos”

“Yo me llevó un gran amor de todos, espero haberles dado aunque sea un momento de risas”.

A mediados de agosto, se anunciaba la salid de Tanya Vázquez de ‘Sale el Sol’. La conductora necesitaba someterse a una cirugía recnstructiva urgente para atender complicaciones y secuelas graves en su nariz derivadas de un procedimiento estético previo.

Posteriormente, el 19 de octubre pasado, Sergio Gómez Villarreal se despedía luego de haber conducido su sección ‘Las Rapiditas’ tras mes y medio frente a las cámaras.

“Esta es la última emisión. Mañana ya no podremos acompañarte”, dijo el presentador en su adiós.

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Sin embargo, y en un lapso de dos meses, ocurrió la tercera despedida y fue para ‘Beibi’ Benítez.

El joven conductor expresó el día de ayer, 29 de octubre, que hoy daría una sorpresa y se trataba de su adiós de la revista matutina.

‘Beibi’ eligió una de las secciones que presentaba en ‘Sale el Sol’, ’Sin Yolanda Maricarmen’ para dedicarle unas palabras a cada uno de sus compañeros. Y con cada descripción lloraban al tener que asimilar la partida del también standupero.

Cabe señalar que el día de ayer también ofreció un show de comedia para celebrar los 10 años de ‘Sale el Sol’. ‘Beibi’ salió vestido de diablita y en su rutina incluyó participaciones musicales donde no faltaron los temas de la fallecida Jenni Rivera.

“Gracias a todos. Cerramos con un ‘sin Yolanda, Maricarmen’ porque para mí fue mi sección favorita. Les agradezco su paciencia y lo buen compañeros que son, yo los quiero muchísimo. Al programa, a todas las personas que están en la cámara… contenidos, a la jefa, Ale, gracias por entenderme cuando todo parecía estar abajo”, manifestó Benítez al término de la sección.

Luego añadió: “yo me llevó un gran amor de todos, espero haberles dado aunque sea un momento de risas y quiero cerrar diciendo que yo alguna vez escuché que ‘Sale el Sol’ cambiaba vidas y cambiaron la mía”.

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Entre lágrimas, dijo que espera volver a trabajar con sus compañeros y que se cerraba de forma amorosa su ciclo.