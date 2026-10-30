Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¡Otro que se va de ‘Sale el Sol’! Así SE DESPIDIÓ ‘Beibi’ entre lágrimas: “me llevó un gran amor de todos”

Todos sus compañeros en el foro lloraron con la dinámica que eligió para despedirse, y así se convirtió en el tercero que abandona la emisión en dos meses.

Octubre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Beibi-Benitez.jpg

‘Beibi’ Benítez se despidió de ‘Sale el Sol’ esta mañana.

Instagram

“Yo me llevó un gran amor de todos, espero haberles dado aunque sea un momento de risas”.

A mediados de agosto, se anunciaba la salid de Tanya Vázquez de ‘Sale el Sol’. La conductora necesitaba someterse a una cirugía recnstructiva urgente para atender complicaciones y secuelas graves en su nariz derivadas de un procedimiento estético previo.

Posteriormente, el 19 de octubre pasado, Sergio Gómez Villarreal se despedía luego de haber conducido su sección ‘Las Rapiditas’ tras mes y medio frente a las cámaras.

“Esta es la última emisión. Mañana ya no podremos acompañarte”, dijo el presentador en su adiós.

TE RECOMENDAMOS: Conductor de ‘Sale el Sol’ confirma que DEJA LA EMISIÓN; ¿por qué y quién ocupará su lugar? Esto se sabe

Sin embargo, y en un lapso de dos meses, ocurrió la tercera despedida y fue para ‘Beibi’ Benítez.

El joven conductor expresó el día de ayer, 29 de octubre, que hoy daría una sorpresa y se trataba de su adiós de la revista matutina.

‘Beibi’ eligió una de las secciones que presentaba en ‘Sale el Sol’, ’Sin Yolanda Maricarmen’ para dedicarle unas palabras a cada uno de sus compañeros. Y con cada descripción lloraban al tener que asimilar la partida del también standupero.

Cabe señalar que el día de ayer también ofreció un show de comedia para celebrar los 10 años de ‘Sale el Sol’. ‘Beibi’ salió vestido de diablita y en su rutina incluyó participaciones musicales donde no faltaron los temas de la fallecida Jenni Rivera.

“Gracias a todos. Cerramos con un ‘sin Yolanda, Maricarmen’ porque para mí fue mi sección favorita. Les agradezco su paciencia y lo buen compañeros que son, yo los quiero muchísimo. Al programa, a todas las personas que están en la cámara… contenidos, a la jefa, Ale, gracias por entenderme cuando todo parecía estar abajo”, manifestó Benítez al término de la sección.

Luego añadió: “yo me llevó un gran amor de todos, espero haberles dado aunque sea un momento de risas y quiero cerrar diciendo que yo alguna vez escuché que ‘Sale el Sol’ cambiaba vidas y cambiaron la mía”.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

timbiriche (2).jpg
Series y Cine
¿Qué se cuenta sobre Sasha, sus papás y Luis de Llano en el primer capítulo de “Timbiriche”, en ViX?
La bioserie “Timbiriche” comenzó con la narración de los primeros tres años de la banda
Octubre 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
Primeros episodios de la serie Timbiriche ya desataron críticas y opiniones
Octubre 10, 2026
Famosos
¿Qué fue de Alexa Lozano, la Timbiriche que cantó el último éxito de la banda, “Muriendo lento”?
Octubre 02, 2026
Famosos
Historias de superación en Timbiriche: así vencieron sus adicciones algunos de sus miembros
Octubre 02, 2026
Famosos
Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos
Octubre 01, 2026
timbriche.jpg
Famosos
El engaño que fue necesario para lograr el primer reencuentro de Timbiriche en el Festival Acapulco 98
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
timbiriche.jpg
Famosos
10 cosas que debes saber de Timbiriche antes de ver la bioserie, incluyendo el regaño de Raúl Velasco
Septiembre 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis de llano (1).jpg
Famosos
¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Tanya Vázquez DEJA ‘Sale el Sol’ y anuncia cirugía tras perder parte de la nariz: “fue su ciclo”

Entre lágrimas, dijo que espera volver a trabajar con sus compañeros y que se cerraba de forma amorosa su ciclo.

Sale El Sol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Chavana.jpg
Famosos
¿Chavana fuera de ‘Es Show’ tras golpear a edecán con dron? Circula video: “Puse MI RENUNCIA en la mesa”
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sonido la changa.jpg
Famosos
Sonido La Changa prefiere perder dinero antes que arriesgar a su fundador Ramón Rojo; piden oración por él
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
lucia mendez boda secreta.jpg
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
natalia alcocer manelyk.jpg
Famosos
Natalia Alcocer y Manelyk se amenazan en vivo en La Granja VIP: “Aquí te espero”
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Jennifer-Lawrence.jpg
Hollywood
¿Qué le pasó a Jennifer Lawrence? Luce IRRECONOCIBLE en nueva sesión de fotos: “No es ella”
Usuarios en redes sociales hablan de los posibles procedimientos estéticos que se realizó la actriz de ‘Los Juegos del Hambre’.
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Disfraz-catrina.jpg
Viral
Festival de terror: Alumna termina quemada tras acercarse con su DISFRAZ DE CATRINA a una ofrenda
La adolescente fue trasladada de Hidalgo a la Ciudad de México luego de presentar quemaduras de primer y segundo grado.
Octubre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
nicandro diaz.jpg
Famosos
Exnovia y exesposa de Nicandro Díaz pelean por la herencia del productor a casi tres años de su muerte
La acusación por el robo de un auto del productor en contra de Mariana Robles sigue en tribunales. Hoy hubo audiencia
Octubre 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gloria Trevi
Famosos
¡LA TREVI IMPARABLE!
Gloria Trevi será reconocida como Artista Oro 2026.
Octubre 29, 2026
 · 
TVyNovelas