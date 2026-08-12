Tanya Vázquez DEJA ‘Sale el Sol’ y anuncia cirugía tras perder parte de la nariz: “fue su ciclo”

“Una situación dolorosa, difícil, traumática, que no se la deseo a nadie. Desafortunadamente, a veces no sabes en las manos de quién te pones”.

Tanya Vázquez se sumó al grupo de conductores de ‘Sale el Sol’ hace un año y su tiempo al frente de las pantallas llegó a su fin, así lo dio a conocer su compañera Ana María Alvarado.

La periodista de espectáculos habló en su canal de YouTube sobre la salida de Tanya y enfatizó que nadie la corrió para que no haya especulaciones.

“Ella vino muy contenta aquí a ‘Sale el Sol’ a estar como conductora, su ciclo era de un año, su contrato así fue firmado… de una vez lo cuento para que no digan que la corrieron, no la corrieron, su ciclo estuvo marcado, su contrato fue por un año y se vence este mes de agosto. No va a entrar nadie, por ahora no”, comunicó Ana María.

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El próximo viernes sería el último programa en el que se le ve a a Vázquez compartiendo cuadro con Paulina Mercado, Mauricio Mancera, Gaby Ramirez, ‘Beibi’ Benítez y el doctor Pepe Bandera, entre otros.

Asimismo, advirtió que este martes Tanya hablaría de una cirugía a la que se someterá tras perder parte de la nariz y así ocurrió.

La también actriz apareció en una sección de salud relatando que hace seis años se quiso arreglar “un detallito” luego de sufrir un accidente. “En la parte media por fuera se movió y yo solamente quería que lo alinearan, era todo lo que pedí”, explicó Vázquez.

Sin embargo, fue víctima de una mala praxis y “desafortunadamente ya dormida no supe que era lo que iban a hacer y cuando despierto la nariz ya estaba mutilada… me dejaron si hueso, una perforación… me cambió la vida completamente. Desperté y era otra persona”, compartió Tanya.

La presentadora también habló sobre los temores y la depresión que enfrentó al ver su nariz infectada y “sumida”. Se cuestionó: “¿Y ahora a qué me voy a dedicar?, ¿en qué voy a trabajar?, ¿cómo voy a sacar adelante a mi hija?, me transformó la vida algo que yo no pedí.

La actriz también manifestó que la cirugía no solamente es estética sino también funcional, pues no respira bien.

“Tengo una perforación y eso me impide respirar, pierdo el equilibrio, me falta oxigenación, oído tapado porque todo está conectado”.

El otorrinolaringólogo experto explicó que a Tanya la someterán a una intervención para arreglar la perforación en el tabique nasal. Para ello, le quitarán cartílago de las costillas y la cirugía tendrá una duración aproximada de 6 horas. La recuperación será de al menos tres semanas con férulas y varios meses para que “eche tiros como siempre”.

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Finalmente, Tanya reflexionó al ver sus fotos y aconsejó a quienes quieren hacerse algún cambio físico mediante una cirugía que busquen a cirujanos expertos y no confíen en charlatanes.