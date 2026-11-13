Muere actor de la telenovela “Hasta que el dinero nos separe": “Fue muy triste encontrarlo ahí”

Sin duda su personaje más recordado fue “el Músculos”, aquel amigo dicharachero y presumido de Pedro Fernández en la telenovela “Hasta que la muerte nos separe”.

Efraín Rosas León, conocido en el ambiente artístico como “el Gallo”, murió este 12 de noviembre, informaron la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes.

El portal N+ recordó que el actor “formó parte de proyectos para televisión y cine, entre ellos la serie Camelia la Texana (2014), así como las películas Tenemos la carne (2016) y Todas las pecas del mundo (2019)”.

En el gremio artístico era muy querido por su carácter amistoso y su buen trato.

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Lalo España escribió su pésame en el perfil de la ANDA, lo mismo que Antonio de la Vega, Alejandro Tomassi y el productor Elías Solorio.

¿De qué murió Efraín Rosas, actor de “Hasta que el dinero nos separe?

Alex Díaz, actor chihuahuense escribió en su memoria un texto sobre sus últimos días.

“Me toco tratarlo lo suficiente como para saber que era un buen amigo, lastimosamente sufría mucho por su diabetes y ayer mismo lo acompañe porque estaba solo y mi querido amigo Efraín Rosas estaba recostado, ahí fue donde se encontró su cuerpo”.

Díaz contó que “fue muy triste encontrarlo ahí... pero ya esta descansando a lado de sus hermanos, mamita y papito como él les decía siempre”.

Su trayectoria incluyó además una participación en Párvulos: Hijos del Apocalipsis (2024), producción que se sumó a sus trabajos en la pantalla grande.