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Rodrigo Sieres, integrante de ‘Mercurio’, está bajo investigación por supuesto FRAUDE en la gira de la banda

Lo acusan porque estuvo involucrado en la producción y boletera en los 25 años de la agrupación.

Marzo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un integrante de la banda ‘Mercurio’ enfrenta una demanda por fraude.

Getty Images

“Me involucraron, me llamaron, y yo doy mi testimonio”.

Rodrigo Sieres, integrante de la banda de pop ‘Mercurio’, está siendo investigador según una carpeta de investigación que lo señala por su participación en un supuesto fraude.

Ante los hechos, el cantante acudió a una audiencia a los juzgados de control a donde fue requerido.

El señalamiento directo se originó porque Rodrigo estuvo involucrado en la producción y boletera que se hizo cargo de la gira de los 25 años de ‘Mercurio’, misma que fue cancelada.

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Ante lo ocurrido, muchas personas esperaron la devolución de su dinero y al no tener una respuesta decidieron emprender acciones legales, por lo que Sieres ha tenido que enfrentar las acusaciones.

En sus palabras, “está triangulado, uno dice a uno que tuvo la culpa y otro dice lo contrario… me involucraron, me llamaron, y yo doy mi testimonio. Las veces que me tengan que llamar, las veces que deba venir, claro que voy a venir… todas las pruebas, los abogados ya metieron las pruebas y es el juez el que determinará qué pasó y hacia donde va el movimiento”.

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El intérprete de ‘Enamoradísimo’ lleva lidiando cuatro años con este problema sin que se haya llegado a una conclusión. Sin embargo, añadió que ninguno de sus compañeros del grupo esta involucrado.

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Aseguró también que desea una solución a la gente inconforme y que recurrió a las instancias legales.

“El que trajo a la mesa a los productores fui yo, entonces estoy dando la cara por las fans para que ya pare este tema. Este año cumplimos 30 años… es inevitable tener que venir a dar la cara, es lo más importante para todos los artistas porque nos debemos al público y tenemos que apoyarlos. Sin las fans y sin el público no estaríamos aquí”, concluyó el cantante.

Mercurio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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