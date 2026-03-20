Rodrigo Sieres, integrante de ‘Mercurio’, está bajo investigación por supuesto FRAUDE en la gira de la banda

“Me involucraron, me llamaron, y yo doy mi testimonio”.

Rodrigo Sieres, integrante de la banda de pop ‘Mercurio’, está siendo investigador según una carpeta de investigación que lo señala por su participación en un supuesto fraude.

Ante los hechos, el cantante acudió a una audiencia a los juzgados de control a donde fue requerido.

El señalamiento directo se originó porque Rodrigo estuvo involucrado en la producción y boletera que se hizo cargo de la gira de los 25 años de ‘Mercurio’, misma que fue cancelada.

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Ante lo ocurrido, muchas personas esperaron la devolución de su dinero y al no tener una respuesta decidieron emprender acciones legales, por lo que Sieres ha tenido que enfrentar las acusaciones.

En sus palabras, “está triangulado, uno dice a uno que tuvo la culpa y otro dice lo contrario… me involucraron, me llamaron, y yo doy mi testimonio. Las veces que me tengan que llamar, las veces que deba venir, claro que voy a venir… todas las pruebas, los abogados ya metieron las pruebas y es el juez el que determinará qué pasó y hacia donde va el movimiento”.

El intérprete de ‘Enamoradísimo’ lleva lidiando cuatro años con este problema sin que se haya llegado a una conclusión. Sin embargo, añadió que ninguno de sus compañeros del grupo esta involucrado.

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Aseguró también que desea una solución a la gente inconforme y que recurrió a las instancias legales.