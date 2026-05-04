Facundo reconoce que poner en duda que LORENA HERRERA ES MUJER le dio más fama: “gente no sabe quién soy”

“Creo que hay gente que no sabe quién soy y sólo sabe que fui quien dijo eso de Lorena, entonces también le debo fama nacional”.

Tras el reto que le mandó Lorena Herrera para demostrarle que no es hombre, Facundo volvió a hablar del tema y destapó que gracias a ella se volvió más conocido.

Además, expresó que no le molesta que Herrera señale que trata de sacar provecho de su fama, pues recuerda que, por mucho tiempo, fue ubicado como el personaje que puso en duda el género de la icónica Lorena.

Fue a las afueras de las instalaciones de la XEW, en donde Facundo colabora en la emisión ‘Miembros Al Aire’, donde la prensa lo esperó para preguntarle por los 4 millones de pesos que le pide la cantante para confirmarle, luego de 23 años, que es mujer biológicamente.

TE RECOMENDAMOS: Lorena Herrera reta a Facundo tras revivir rumor de que ES HOMBRE: “Dame 4 millones y te lo demuestro”

Totalmente honesto, el irreverente presentador dijo que no tiene el dinero suficiente para pagarle a Lorena una apuesta de esa índole y, bromista envió un recordatorio a la estrella, quien dice que, en ese tiempo, también lo difamó, cuando aseguró que no está “bien dotado”.

“4 millones no los tengo, pero ni de cerca, yo no creo que sea mujer, yo creo que es un mujerón, tendríamos que desmentir dos cosas, todo empezó porque ella dijo, en un programa en el que estaba desnudo, que eran ‘miserias’, los dos dijimos cosas, ahora tendría que comprobar que no son miserias y yo tendría que comprobar lo otro”, expresó.

También compartió que le parecería más divertido, si la comprobación la llevaran a cabo en un encuentro íntimo y, cuando los medios de comunicación le preguntaron si creía que el esposo de Lorena, Roberto Assad, estaría de acuerdo con una invitación como esas, dijo:

“Hay formas más divertidas, convivir, entre los dos decir ‘ah no, sí es cierto’, y que los dos quedemos convencidos que, lo que dijimos, fue una tontería, ¿está casada?, que (su esposo) jale también, convivio entre todos y mi novia (Delia Fuentes) también”, bromeó.

Y lo que sí reconoció fue que, en realidad haber hecho ese comentario lo llevó a darse a conocer en más sitios, pues fue invitado a un programa internacional para ser entrevistado. Ahí confirmó que era únicamente porque estaban interesados en abundar sobre la polémica con Lorena Herrera.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Lorena Herrera inventó ella misma el chisme de que era hombre? Facundo cuenta la verdad: “Ni modo”

“Imagínate qué feo que te conozcan por ser ese güey, de hecho, sí me pasó una vez, que me invitó Don Francisco y dije ‘ay, güey, mi fama internacional’ y, cuando llegué, sólo quería hablar de eso y yo de ‘no mam*s, no puedo creer que la gente en EU piensa que soy ese güey’, (mi fama internacional) y muchas cosas más, son gracias a Lorena Herrera, creo que hay gente que no sabe quién soy y sólo sabe que fui quien dijo eso de Lorena, entonces también le debo fama nacional”, concluyó.