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‘El Pirru’ avienta por delante a Ana Bárbara y destapa que ELLA FUE LA QUE SE INTERESÓ en él: “me voy contigo”

El viudo de Mariana Levy relató que en su historia de amor con la grupera, ella dio los primeros pasos.

Mayo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘El Pirru’ cuenta que en su relación con Ana Bárbara ella lo buscó y dio el primer paso.

Yuotube/Getty Images

“Lo primero que me dijo fue ‘estás hecho pedazos’, y nada, platicamos, yo le comenté que yo no podría tener ningún tipo de relación porque es muy pronto”.

En la polémica historia de amor que surgió entre José María Fernández ‘El Pirru’ y Ana Bárbara ahora se devela que habría sido ella quien dio el primer paso, así lo confesó el arquitecto.

La cantante grupera y el medio hermano de Chantal Andere estuvieron casados por cinco años, pero su romance se dio tan sólo un mes después de la muerte de la conductora Mariana Levy.

En una charla, ‘El Pirru’ se sinceró y compartió que sentía que era muy pronto para comenzar una relación sentimental, sin embargo Ana Bárbara se abrió camino para acercársele.

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Fernández y la intérprete de ‘Bandido’ se conocieron años antes debido a que ella era una amiga muy cercana de Chantal. Y tras el deceso de Mariana y de la hermana de la cantante, ésta le pidió a ‘El Pirru’ que le permitiera reunir a los niños para que pudieran compartir experiencias, según relató.

El viudo de la presentadora de televisión y actriz también indicó que se olvidó de esa cita, y cuando Ana Bárbara llegó a su casa, seguía en pijama, sin embargo se alistaron y María, Paula y José Emilio la pasaron muy bien.

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A raíz de eso, salieron a comer y, al percatarse de que Ana buscaba conocerlo más, asevera que fue honesto, señalándole que la reciente muerte de su esposa, su amor y su ética le impedían entregarse con tanta prontitud.

“Lo primero que me dijo fue ‘estás hecho pedazos’, y nada, platicamos, yo le comenté que yo no podría tener ningún tipo de relación porque es muy pronto, yo estaba consciente, no porque me interesaba el tema social, religiosa o mediático, pero sí...”, dijo.

Sin embargo, cuando vio de Ana estaba dispuesta a todo por comenzar una relación con él, incluso poner en pausa su carrera, se dio cuenta que estaba ante una gran candidata a figura materna, además de que se le hacía muy atractiva. De inmediato ocurrió un evento que lo cambió todo, y es que la intérprete investigó el vuelo que tomaría José María hacia Argentina, ciudad en donde pretendía irse a vivir con Mariana y sus hijos. Ese hecho lo hizo caer en cuenta de que, quizá, lo mejor para su familia era darse una oportunidad con ella.

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“Yo estaba con mis tres hijos, solo, en la lucha por tratar de hacer una casa normal, porque hubiera comida; me siento en el avión, en mi siguiente viaje a Argentina, veo que entra alguien, ubico y veo que es Ana Bárbara, se sienta junto a mí y me dijo ‘yo sí me la juego y me voy contigo”, indicó.

Ese fue el comienzo de una relación en la que Ana Bárbara se comprometió con la familia de ‘El Pirru’, comenzó a ver a José Emilio como su bebé y la alejó, temporalmente, de los reflectores.

Tras un año se casaron, se fueron a vivir a Cancún cinco años y, en ese lapso, tuvieron al hijo que comparten en común, José María Jr., sin embargo, a los cinco años, el disgusto de Ana Bárbara, por la forma en que ‘El Pirru’ se involucraba en su carrera, decidió que terminara con el matrimonio.

Ana Bárbara José María Fernández El Pirru Mariana Levy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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