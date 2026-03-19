Erika Buenfil víctima de FRAUDE BANCARIO por miles de pesos: “Me vaciaron la cuenta, no recuperé todo”

“Fue una chava que trabajaba en el banco, que tenía todas mis cuentas”.

La actriz de televisión, Erika Buenfil, reveló una mala noticia que la hizo experimentar una momento “horrible, muy angustiante”, luego de ser víctima de un fraude bancario. La famosa se quedó prácticamente sin ahorros, y se dio cuenta luego de comprarse unos zapatos.

Buenfil tuvo un encuentro con los medios de comunicación, y ahí reveló que se percató que sus cuentas estaban en ceros tras realizar un pago y de inmediato revisar sus movimientos financieros.

De inmediato, la protagonista de la cinta ‘Mamá reinventada’ acudió a la institución financiera que administran sus cuentas. La investigación inicial relacionó a una empleada como la responsable de gestionar y manipular los fondos de la actriz. La presunta ladrona contaba con acceso total a la información confidencial de Buenfil, por lo que aprovechó para desviar los recursos económicos.

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“Fue una chava que trabajaba en el banco, que tenía todas mis cuentas. Una chava que ya no está, y entonces yo voy corriendo al banco a pedir ayuda, y por suerte ese día estaba un directivo de ese banco, en ese momento, recibí ayuda del banco, no se recuperó todo, pero sí me las vaciaron”, explico Erika.

El modus operandi de la empleada bancaria

Luego del robo a Erika Buenfil se destapó que el esquema que usó la sospechosa fue la contratación no autorizada de múltiples pólizas de seguros. Le implicados activaron coberturas innecesarias que generaban cargos automáticos mensuales hacia la cuenta principal de la actriz.

Asimismo, al intentar cancelar dichos servicios, Erika se topó con bloqueos administrativos que le impedían detener los cobros, lo que permitió que el sistema atrajera la totalidad del dinero de forma gradual sin que la actriz se diera cuenta de inmediato.

“Por medio de cuentas de seguros. O sea, haz de cuenta que yo tenía seguros hasta de la uña del dedo del pie, pues sacaron mucha ventaja y entonces en el momento en el que empezamos a quererlos dar de baja, no se podía porque había un bloqueo, y se cargaban automáticamente a mi cuenta. Entonces, cada mes se absorbía todo y yo no me estaba dando cuenta”, contó la estrella.

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Finalmente, y pese a la intervención de la institución bancaria, la recuperación del capital resultó parcial, lo que obligó a la intérprete a reorganizar sus finanzas para enfrentar sus compromisos económicos pendientes.

