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Mauricio Ochmann responde a denuncia por presunto DESPOJO y DAÑO de inmuebles en Morelos con vi0lencia

La oficina de representación del actor emitió un comunicado firmado por él, donde rechaza el uso de la fuerza en el caso.

Marzo 18, 2026 • 
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Mauricio Ochmann emitió un comunicado.

Esta semana, en redes sociales se viralizó información sobre el caso de Ingrid Margarita, paciente oncológica, contra Mauricio Ochmann, por un presunto despojo y daño de inmuebles en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos.

Según la versión difundida, el actor habría adquirido un terreno contiguo al de un residencial, y habría demolido el muro perimetral para habilitar un acceso a su domicilio. La señora argumenta que esto afecto su vivienda, incluyendo la obstrucción de su entrada, y acuso al actor de una presunta actitud prepotente y uso de personal armado.

En sus historias de Instagram, Mauricio Ochmann publicó una frase que después borró: “Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro”.

Sin embargo, a través de su oficina de representación, se publicó un comunicado firmado por Mauricio, donde responde:

“Me señalan de acciones judiciales. Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional, quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empatía y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos.

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“Justo nunca será que intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en un proceso que sigue su curso”.

“Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, dijo Mauricio Ochmann.

“Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos”, insistió el actor.

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