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Tras paparazzi en Acapulco JUNTOS CON SUS HIJOS, Lety Calderón defiende “a Juan siempre lo voy a querer”

Ya habló Lety sobre las fotos que le tomaron con sus hijos y el también ex de Yadhira Carrillo.

Mayo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Leticia Calderón reveló cómo es su relación con Juan Collado.

TVyNovelas/YouTube

“Siempre lo voy a querer y le voy a agradecer los hijos tan hermosos que me permitió tener”.

Fue el pasado 3 de abril cuando la lente de TVyNovelas captó en exclusiva a la actriz Leticia Calderón y su expareja, el abogado Juan Collado compartiendo una cena en Acapulco en compañía de sus hijos Luciano y Carlo.

Durante ese encuentro, la pareja dejó ver la sólida relación de respeto que han construido tras su separación.

Fuentes cercanas y declaraciones previas de la actriz coinciden en que la relación actual entre Calderón y Collado es amistosa y civilizada. Mantienen comunicación constante, principalmente por temas relacionados con sus hijos, incluyendo actividades académicas, vacaciones y momentos de convivencia como el reciente viaje a Acapulco.

TE RECOMENDAMOS: Leticia Calderón y Juan Collado: Reencuentro en Acapulco junto a sus dos hijos

Y para hablar sobre sus recientes vacaciones, la actriz ofreció recientes declaraciones a la prensa y destacó la bien que la pasaron juntos.

“Que estén aprovechando a su papá, que yo siempre quise esto, que estuvieran juntos, que convivieran, que se conocieran. Acabamos de estar en Acapulco, nos paparazzearon… yo me la pasé sensacional, ver a mis hijos contentos con sus hermanos, con los amigos, que son unos tipazos, tratando muy bien a mis hijos, ¿qué te puedo decir? Como mamá te quedas así de ‘ay, qué padre’”, indicó Calderón.

Aunque las imágenes podrían dar pie a especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa, la propia actriz ha sido enfática en señalar que no existe interés en retomar la relación sentimental. Su postura es clara: han cerrado ese capítulo y hoy su vínculo se basa en el respeto y la colaboración como padres.

leticiacalderon-juan-collado-acapulco.jpg

Juan Collado y Leticia Calderón

Hánzel Zárate

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“Definitivamente no (volvería con Juan), hay un gran cariño, siempre lo he dicho, un gran agradecimiento para Juan. Siempre lo he dicho y siempre lo va a haber, lo quiero mucho. Sí, sí lo quiero mucho, pero como el padre de mis hijos, como un amigo que fue mío y como una persona que sigue viendo por mis hijos económicamente y me apoya”, dijo Lety.

NO TE VAYAS SIN LEER: Leticia Calderón viaja con sus hijos a España y se reencuentran con Juan Collado

Y finalmente, destacó que el apoyo monetario que recibe de su expareja marca una diferencia y que está agradecida con su ex por sus retoños.

“Si le hablo y le digo ‘oye, esto cuesta’, seguro me lo paga y eso es una gran ayuda porque no todos los papás hacen eso, entonces a Juan siempre lo voy a querer y le voy a agradecer los hijos tan hermosos que me permitió tener”, concluyó.

Leticia Calderón Juan Collado No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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