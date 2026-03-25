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Ana María Alvarado sufre TERRIBLE asalto en Brasil: Le arrebataron todos sus bienes y vive horas de miedo

La periodista se encontraba de vacaciones con su familia cuando fueron víctimas de la delincuencia.

Marzo 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La comunicadora Ana María Alvarado sufrió un terrible asalto en Brasil.

Instagram

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado lleva unos días ausente del matutino ‘Sale el Sol’ y en su emisión de YouTube sí ha estado presente y entregando las noticias más recientes, todo desde sus vacaciones en Brasil.

El viaje que parecía un sueño por los espectaculares paisajes se transformó en una pesadilla, pues a ella, su esposo e hijos los asaltaron en Río de Janeiro.

A través de sus redes sociales, Alvarado y uno de sus hijos comunicaron sobre las horas de miedo que tuvieron que enfrentar, lo que significó un contraste drástico con las merecidas vacaciones que disfrutaban.

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El atraco obligó a Ana María a pasar la madrugada bajo resguardo de las autoridades brasileñas. Y es que según los reportes, el proceso legal y la denuncai ante la policía de Río de Janeiro se extendieron por más de cinco horas.

Pese a que tanto su hijo Alex, como ella, no especificaron en la forma en la que se dio en asalto, la denuncia que levantaron confirma que el suceso ocurrió en una zona turística, dejando a la conductora y a su familia sin ninguna de sus pertenencias.

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Trascendió que tanto la presentadora como su familia se encuentran a salvo, sin embargo, la incertidumbre ya dejó una huella importante en el resto de su viaje.

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Y aunque Ana María no quiso revelar más detalles del atraco, su hijo sí colgó varias historias en su cuenta de Instagram, incluso invitó a sus seguidores a no visitar Brasil.

Ana María Alvarado Brasil Asalto
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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